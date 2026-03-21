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    Goeasy Ltd. Aktionärssammelklage

    ANLEGERHINWEIS - Goeasy Ltd. Aktionärssammelklage
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    TORONTO, 21. März 2026 /PRNewswire/ -- Berger Montague (Canada) PC, eine in Toronto ansässige Kanzlei, die sich auf die Vertretung von Investoren in grenzüberschreitenden und internationalen Aktionärsstreitigkeiten konzentriert, vertritt Investoren in einer Aktionärssammelklage gegen Goeasy Ltd. (TSX: GSY) und (USOTC: EHMEF), „Goeasy"; (CUSIP: 380355, ISIN: CA3803551074); Dodds v. Goeasy Ltd., et al., CV-26-0005488-00CP.

    Am 10. März 2026 gab Goeasy für das vierte Quartal 2025 im Zusammenhang mit seinem LendCare-Geschäft eine Abschreibung in Höhe von etwa 178 Millionen Dollar bei Bruttoforderungen aus Verbraucherkrediten von 5,5 Milliarden Dollar mit Stand 31. Dezember 2025 sowie eine damit verbundene Wertberichtigung von etwa 55 Millionen Dollar bei Darlehenszinsen und Gebühren bekannt. Goeasy teilte außerdem mit, dass die gesamten Nettoabschreibungen im Quartal voraussichtlich etwa 331 Millionen Dollar betragen würden und dass für das Quartal im Vergleich zu dem zum 30. September 2025 ausgewiesenen Betrag mit einer Nettoerhöhung der Risikovorsorge für Kreditverluste auf Bruttoforderungen aus Verbraucherkrediten um etwa 86 Millionen Dollar gerechnet werde. Dementsprechend kündigte Goeasy an, seinen zuvor veröffentlichten Ausblick für das vierte Quartal 2025 und seine Dreijahresprognose zurückzuziehen. 

    Zudem gab Goeasy bekannt, dass die historische Berichtspraxis seines LendCare-Geschäfts rückwirkend bis 2024 berichtigt werden müsse, weil bestimmte Kundenzahlungen als eingegangen erfasst wurden, obwohl sie sich zum Monatsende tatsächlich noch in der Abwicklung befanden – von denen letztlich einige gar nicht eingezogen wurden – was sich auf die von Goeasy gemeldeten Zahlungsverzugsquoten auswirkte.

    Die Marktreaktion fiel hart und unmittelbar aus und ließ den Aktienkurs von Goeasy von 115,55 Dollar auf 49,72 Dollar fallen. Auch das Kreditrating von Goeasy wurde herabgestuft.

    Die eigens für unsere Mandanten eingerichtete Webseite mit Registrierungsportal finden Sie auf https://bergermontague.com/cases/goeasy-ltd-gsy/.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anlegerhinweis-goeasy-ltd-aktionarssammelklage-302721400.html

    Die goeasy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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