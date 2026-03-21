37 0 Kommentare Anlegerhinweis: Goeasy Ltd. Aktionärssammelklage – Was Sie wissen müssen

Ein Kurssturz, milliardenschwere Abschreibungen und korrigierte Zahlen: Goeasy Ltd. steht im Fokus einer Aktionärssammelklage, die nun betroffene Anleger mobilisiert.

Berger Montague (Canada) PC vertritt Investoren in einer Aktionärssammelklage gegen Goeasy Ltd. (TSX: GSY); Aktenzeichen: Dodds v. Goeasy Ltd., CV-26-0005488-00CP.

Am 10. März 2026 kündigte Goeasy im Zusammenhang mit dem LendCare-Geschäft eine Abschreibung von rund 178 Mio. USD auf Bruttoforderungen (5,5 Mrd. USD per 31.12.2025) sowie eine Wertberichtigung von etwa 55 Mio. USD auf Darlehenszinsen und -gebühren an.

Goeasy erwartete für das Quartal insgesamt Nettoabschreibungen von etwa 331 Mio. USD und eine Erhöhung der Risikovorsorge für Kreditverluste um rund 86 Mio. USD gegenüber 30.09.2025; daraufhin wurde der zuvor veröffentlichte Ausblick für Q4 2025 und die Dreijahresprognose zurückgezogen.

Das Unternehmen gab an, historische Berichte bis 2024 berichtigen zu müssen, weil bestimmte Kundenzahlungen fälschlich als eingegangen verbucht wurden, obwohl sie sich noch in der Abwicklung befanden (einige schließlich nicht eingelöst) — dies beeinflusste die gemeldeten Zahlungsverzugsquoten.

Die Marktreaktion war massiv: der Aktienkurs fiel von 115,55 USD auf 49,72 USD, und Goeasy erlitt eine Herabstufung seines Kreditratings.

Weitere Informationen und das Registrierungsportal für betroffene Anleger finden sich unter https://bergermontague.com/cases/goeasy-ltd-gsy/ (Pressemitteilung Toronto, 21. März 2026).





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