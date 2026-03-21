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    Irans Revolutionsgarden kündigen neue Strategien an

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolutionsgarden bereiten neue Angriffswelle vor
    • Geheimdienst analysierte verwundbare Punkte des Feindes
    • Trump lehnt Waffenstillstand ab und droht Auslöschung
    Irans Revolutionsgarden kündigen neue Strategien an
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Drei Wochen nach Kriegsbeginn zeigt sich der Iran weiterhin kämpferisch. Nach Angaben der staatlichen Rundfunkagentur Iribnews erklärte der Geheimdienst der Revolutionsgarden, man habe die "verwundbaren Punkte des Feindes" analysiert und bereite eine neue Angriffswelle "mit neuen Strategien und moderneren Systemen" vor. Die Garden erneuerten ihre Drohung mit Vergeltung für Angriffe auf die Infrastruktur des Landes.

    Ali-Akbar Welajati, der außenpolitische Berater des obersten Führers, sagte laut der Nachrichtenagentur Isna, Washington und Tel Aviv redeten "so sehr von Sieg, als wollten sie sich selbst davon überzeugen". Die Welt werde "nach dieser Krise" eine andere sein - "multipolar und mit dem Iran als Hauptachse des islamischen Pols".

    In einer im Fernsehen verlesenen Rede zum persischen Neujahr, die dem neuen Revolutionsführer Modschtaba Chamenei zugeschrieben wird, hieß es außerdem, der Feind sei gebrochen und der endgültige Sieg nahe.

    Dagegen stehen die USA laut Präsident Donald Trump kurz davor, die eigenen Kriegsziele zu erreichen. Medien zitierten ihn am Freitag mit den Worten: "Ich will keinen Waffenstillstand. Man schließt keinen Waffenstillstand, wenn man die andere Seite buchstäblich auslöscht"./da/DP/men





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