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    Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Irans

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran beschießt Israel, Einschläge bei Tel Aviv
    • Streumunition eingesetzt, Kindergarten getroffen
    • Israelische Angriffe im Libanon und Tote bei Hisbollah
    ROUNDUP - Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Irans
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN/BEIRUT (dpa-AFX) - Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. In der Nacht und am Morgen gab es nach israelischen Militärangaben Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel. Rettungskräfte seien unterwegs zu mehreren Einschlagsorten im Großraum Tel Aviv, teilte die Armee mit. Es gab Bilder der Zerstörung, aber keine Berichte zu Verletzten. Nach Medienberichten wurde in Rischon Lezion südöstlich von Tel Aviv ein Kindergarten getroffen. Zu dem Zeitpunkt war demnach jedoch niemand dort. Der Iran habe bei dem Angriff erneut gefährliche Streumunition eingesetzt.

    Die israelische Armee griff in der Nacht erneut Ziele im Iran und im Libanon an. Am Morgen teilte das Militär mit, israelische Bodentruppen hätten im Südlibanon mehrere bewaffnete Mitglieder der proiranischen Hisbollah-Miliz beschossen. Ein Hisbollah-Mitglied sei bei einem Schusswechsel getötet worden. Drei weitere seien durch Panzerfeuer ums Leben gekommen. Auch aus der Luft sei die Gruppe beschossen worden.

    Am Freitag hatte es bei einem iranischen Raketenangriff erneut einen Einschlag in der Jerusalemer Altstadt gegeben. Nach Medienberichten war ein Raketenteil im jüdischen Viertel eingeschlagen, unweit auch der heiligen Stätten des Islams und des Christentums./le/DP/men





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