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    Mehrere Frauen tot durch ukrainischen Angriff bei Belgorod

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Frauen in Belgorod durch Beschuss getötet
    • Soziale Einrichtung im Dorf Smorodino getroffen
    • Eine Frau schwer verletzt aus Trümmern geborgen
    Mehrere Frauen tot durch ukrainischen Angriff bei Belgorod
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Im russischen Grenzgebiet Belgorod sind nach Behördenangaben durch ukrainischen Beschuss mindestens vier Frauen getötet worden. Getroffen worden sei eine soziale Einrichtung im Dorf Smorodino, teilte Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Das Dorf im Landkreis Graiworon liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

    Eine weitere Frau sei schwer verletzt aus den Trümmern geborgen worden, schrieb Gladkow. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Opfer gefunden werden. Das Gebiet Belgorod liegt in Reichweite ukrainischer Drohnen und Artillerie. Die Ukraine schießt bei ihrer Abwehr der russischen Invasion auch über die Grenze hinweg in Feindesland./fko/DP/men





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