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    Israels Verteidigungsminister

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    Verstärkung der Iran-Angriffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Katz kündigt verstärkte Angriffe auf Iran
    • Gegen iranische Führung und Infrastruktur
    • Katz kündigt Vernichtung strategischer Fähigkeiten
    Israels Verteidigungsminister - Verstärkung der Iran-Angriffe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat für die kommenden Tage eine weitere Verstärkung der Angriffe Israels und der USA im Iran angekündigt. Ziele seien dabei die iranische Führung und die Infrastruktur, auf die sie sich stütze, sagte Katz nach Angaben seines Büros nach einer Beratung mit ranghohen Militärs im Armeehauptquartier in Tel Aviv.

    "In dieser Woche wird die Intensität der Angriffe (...) deutlich zunehmen", sagte er. In Israel beginnt die neue Woche jeweils sonntags. Man sei entschlossen, den Kampf gegen den iranischen Machtapparat fortzusetzen, "seine Kommandeure zu enthaupten und seine strategischen Fähigkeiten zu zerstören - bis jede Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel und die Interessen der USA in der Region beseitigt ist", sagte Katz.

    US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag verkündet, dass er erwägt, die Angriffe auf den Iran zurückzufahren. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen.

    Katz sagte mit Blick auf die israelische Zivilbevölkerung, die seit Kriegsbeginn mehrmals täglich iranischen Raketenangriffen ausgesetzt ist und teilweise Stunden in Schutzräumen ausharren muss, die Heimatfront sei stark - wie auch die israelischen Streitkräfte. "Wir werden nicht aufhören, bis alle Kriegsziele erreicht sind", sagte der Verteidigungsminzur Dauer der Angriffe im Iran./le/DP/men





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