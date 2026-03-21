Energiepreise treiben DAX und DJI zu Zielmarken

Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 25512) an.

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 25512). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2 bisher 22093 unterhalb Mindestziel 23477.In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, laufende orangene 4 bisher 22093 mit 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos).In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und zwei deutliche Abschlussvorboten (orangene 4, blaue 4).Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die laufende lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet.Die überschiessende rote B/X (bisher 25512; blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die rote Y (bisher 22284; blaue a/w=22707, blaue b/x bisher 24105, blaue c bisher 22093) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). Trotz der korrektiven Muster des Rücklaufs kann mit viel Phantasie auch eine laufende rote C (bisher 22093; blaue i=24201, blaue ii=25402, blaue iii=22707, blaue iv bisher 24105, blaue v bisher 22093 – mit 161er Ziel der hellgrünen v unterhalb 21791) unterhalb dem 61er Ziel 22628 (rote Fibos) gezählt werden. Die rote C/Y hat auf der Unterseite aber auch noch viel Platz bis 17019.