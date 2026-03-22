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    Diese ehemalige ThyssenKrupp-Perle könnte schon bald ein Börsencomeback feiern

    Die Gerüchte verdichten sich: Kone prüft offenbar konkret die Übernahme von TK Elevator. Ein Deal im Volumen von bis zu 25 Milliarden Euro könnte den Wettbewerb im US-Markt grundlegend verändern.

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    wO Heimspiel - Diese ehemalige ThyssenKrupp-Perle könnte schon bald ein Börsencomeback feiern
    Foto: Silas Stein - dpa

    Die Übernahmefantasie rund um den finnischen Aufzughersteller Kone gewinnt neue Dynamik. Laut aktuellen Medienberichten befindet sich das Unternehmen nun in konkreten Gesprächen über einen möglichen Kauf von TK Elevator – ein deutlicher Schritt über frühere Prüfungen hinaus.

    Bereits im Herbst 2025 war über Interesse spekuliert worden, doch nun scheint sich die Lage zuzuspitzen. Demnach könnte der Deal ein Volumen von bis zu 25 Milliarden Euro erreichen. Das entspricht einem Aufschlag gegenüber früheren Bewertungen und signalisiert zunehmenden Verkaufsdruck auf Seiten der Eigentümer, die angesichts volatiler Aktienmärkte offenbar eine Direktveräußerung bevorzugen.

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    Aus strategischer Sicht wäre die Übernahme für Kone hochattraktiv. Insbesondere das starke US-Geschäft von TK Elevator gilt als Schlüssel: Hier ist Kone bislang vergleichsweise schwach positioniert. Ein Zusammenschluss könnte den Konzern im größten Aufzugsmarkt der Welt an die Spitze katapultieren und zugleich die Profitabilität durch höhere Service-Dichte steigern.

    2020 hatte Thyssenkrupp sein profitabelstes Standbein in der Corona-Krise für 17,2 Milliarden Euro an die Finanzinvestoren Advent und Cinven verkauft. Ein Notverkauf: Der Konzern brauchte Kapital, die Käufer nutzten die Schwäche. Dabei war TK Elevator nie ein Sanierungsfall – im Gegenteil. Als einer der weltgrößten Aufzughersteller neben Otis, Kone und Schindler erwirtschaftet das Unternehmen stabile Margen aus konjunkturunabhängigen Wartungsverträgen. Das Geschäft lief von alleine.

    Gekauft haben Advent und Cinven das Unternehmen dennoch nicht vollständig mit eigenem Geld. Wie bei einem Leveraged Buyout üblich, wurden rund zehn Milliarden Euro Schulden direkt auf TK Elevator übertragen – das Unternehmen finanziert seinen eigenen Kauf also selbst aus dem laufenden Cashflow.

    Jetzt, fünf Jahre später, soll der Exit kommen. Goldman Sachs, Morgan Stanley und Barclays begleiten den angestrebten Börsengang, der TK Elevator mit rund 25 Mrd. Euro bewerten soll. Für die Investoren bedeutet das: Aus einem echten Eigenkapitaleinsatz von geschätzten fünf Milliarden werden beim Exit rund 15 Milliarden – nach Abzug der Schulden, die beim Unternehmen verbleiben und künftige Aktionäre tragen müssen. 

    Parallel zu den Verkaufsverhandlungen wird jedoch weiterhin an einem möglichen Börsengang gearbeitet. Hintergrund ist die angespannte Lage an den Aktienmärkten: Die jüngste Volatilität hat das Interesse an klassischen IPOs gedämpft und alternative Optionen wie einen Verkauf attraktiver gemacht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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