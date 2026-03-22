Starkes Börsendebut 🔔

Am Freitag war es soweit: Vincorion startete im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

📊 Die Zahlen sprechen für sich:

▶️ Ausgabepreis: 17,00 € (Marktkapitalisierung 850 Mio. €)

▶️ Erstkurs: 19,30 € (+13,5%)

▶️ Tageshöchstkurs: 19,93 €

▶️ Schlusskurs am ersten Handelstag: 18,70 € (+10%)

Und das in einem Marktumfeld, das alles andere als einfach ist — der DAX schloss deutlich im Minus, und auch die Wallstreet verzeichnete Verluste.

Was mich besonders freut: Es ist bereits das dritte erfolgreiche IPO in diesem Jahr im deutschsprachigen Small-Cap-Segment — nach Asta Energy und Gabler.

Das ist kein Zufall. Es zeigt sich ein klares Muster: Globale Investoren haben Appetit auf deutschsprachige Small Caps — vorausgesetzt, die Story stimmt und das Thema ist zeitgemäß.

Und genau da liegt der Schlüssel: Alle drei IPOs bedienen Megatrends.

◾ Asta Energy → Energie & Versorgungssicherheit

◾ Gabler → Marine Defense

◾ Vincorion → Landstreitkräfte & Luftverteidigung (Leopard 2, PATRIOT, IRIS-T SLM)

Wer sich die Zahlen anschaut, versteht das Interesse schnell: Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz von 280–320 Mio. € (+25% gegenüber 2025) bei einer adj. EBIT-Marge von 18–19% — und mittelfristig soll der Umsatz mit >15% CAGR weiter wachsen, die Marge auf ~20% steigen. Der Auftragsbestand liegt bei starken ~1,1 Mrd. €, rund 4,5x des Jahresumsatzes. Defense ist dabei das vielleicht eines der stärksten strukturellen Thema der nächsten Dekade in Europa — und Vincorion sitzt mit ~85% Sole-Source-Umsätzen genau im Kern dieser Wertschöpfungskette, auf Plattformen mit Lebenszyklen von 30–70 Jahren.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Was mich als Small-Cap-Investor zuversichtlich stimmt: Das IPO-Fenster im D-A-CH-Segment öffnet sich wieder. Die Qualität der Unternehmen, die an die Börse kommen, ist gut. Und das Interesse institutioneller Investoren — in diesem Fall u.a. Fidelity, Invesco und T. Rowe Price als Cornerstone-Investoren mit zusammen 105 Mio. € — zeigt, dass das kein regionales Nischenthema mehr ist. Trotz eines Gesamtplatzierungsvolumens von 345 Mio. € war die Zuteilungsquote für die übrigen Investoren bemerkenswert gering: vielfach im niedrigen zweistelligen, teils sogar im einstelligen Prozentbereich. Das Orderbuch wurde bereits einen Tag früher als geplant geschlossen — ein deutlicheres Signal für das Ausmaß der Überzeichnung gibt es kaum.

Das Small-Cap-Segment lebt.

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Rechtliche Hinweise

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

Bildquelle: Vincorion SE