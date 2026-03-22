Kaufen, wenn die Kanonen donnern – nur was?

„Wenn die Kanonen donnern, kaufen!“ ist eine vom Bankier Carl Meyer Freiher von Rothschild im 19. Jahrhundert formulierte Börsenweisheit. Nur was sollte man jetzt in diesen volatilen, unsicheren Zeiten kaufen? Gutes Geld konnte man während des Krieges mit Ölaktien wie mit der kanadischen Ölgesellschaft Saturn Oil & Gas (+125% in 2026) verdienen, aber auch mit den ETC der BNP Paribas auf Energierohstoffe, die um bis über 50% seit Jahresbeginn anstiegen. Outperformer bleiben aber auch die bisher (zu) wenig beachteten Börsen aus Osteuropa wie aus Kasachstan (+22%!), Rumänien (+15%), Slowenien (+13%) und Ungarn (+10%), die den DAX (minus 8,8%) klar outperformen konnten.

Die von Trump initiierte und von langer Hand geplante militärische Operation „Epic Fury“, die das Regime im Iran stürzen soll, hält die Anleger weiter in Atem. Der von den USA am 28. Februar begonnene, völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und Israel gegen den Iran scheint kein Ende zu nehmen, da sich der Iran sehr wehrhaft zeigt und nun auch fortwährend amerikanische Stellungen und Ölanlagen im Nahen Osten angreift. Trump scheint keine plausible Exit-Strategie zu haben. In Dubai bleiben die Touristen aus. Botschaften der USA im Nahen Osten werden geschlossen. Die Formel 1 sagte die Rennen im Bahrain und Saudi-Arabien ab. Die Sperrung der Straße von Hormus ließ den Brentölpreis um über 80% auf über 100 USD/Barrel ansteigen, was nun zu Inflationssorgen führt.

Während Gold und Silber nach dem Höhenflug zuvor nun um Kurs einbrachen, konnte sich der Bitcoin und andere Kryptowährungen etwas erholen und temporär outperformen. Steht der Bitcoin jetzt schon vor einem Comeback? Nichts ist unmöglich. In so unsicheren, volatilen Zeiten kann es sich aber auch lohnen, auf hochrentierliche Unternehmensanleihen zu setzen wie die von Nakiki SE (WKN A460N4) mit einem ansehnlichen Kupon von 9,875%, die nicht nur für „Bitcoin-Fans“ von Interesse sein dürfte.

Andreas Männicke gibt seine Einschätzung dazu in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de ) und auch in seinem neuen EastStockTV-Video. Folge 267 auf YouTube.

Trump sorgt durch den Irankrieg für gute Stimmung bei Ölunternehmen

Trump scheint sich bei seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran verkalkuliert zu haben, denn der Iran zeigt sich wehrhafter als Trump lieb ist. Im Gegenteil; Die Raketen und Drohnen von Iran landen jetzt immer mehr nicht nur in Tel Aviv, sondern auch bei den militärischen Stützpunkten der USA im Nahen Osten und es werden auch die Öl- und Gasanlagen im Nahen Osten vom Iran mit Drohen angegriffen. Es müssen nicht nur die US-Botschaften in verschiedenen Ländern im Nahen Osten evakuiert werden, sondern es geraten auch Ölproduktionsstätten im Nahen Osten in Mitleidenschaft, wo die Öl- und Flüssiggasproduktion durch Raketenbeschuss zum Teil eingestellt werden muss. In Dubai bleiben die Touristen aus, was auch ein wirtschaftlicher Schaden ist.