Tesla unter Druck: FSD-Prüfung, Milliarden-Solardeal und Musks Gerichtsrisiko

Die Nachrichtenlage rund um Tesla ist in dieser Woche gekennzeichnet von regulatorischem Druck, strategischen Investitionen und juristischen Rückschlägen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat ihre Untersuchung des Fahrassistenzsystems „Full Self Driving“ (FSD) gegen Tesla laut Bloomberg deutlich verschärft. Prüfer leiten nun eine technische Analyse ein – eine Eskalationsstufe, die als Grundlage für einen möglichen Rückruf dienen kann. Anlass sind inzwischen neun untersuchte Unfälle (Anfang 2024: vier), bei denen das System wiederholt gängige Straßensituationen, insbesondere bei eingeschränkter Sicht, nicht erkannt habe oder Warnungen erst unmittelbar vor dem Aufprall ausgegeben wurden. Zudem übt die Behörde Kritik an Teslas interner Datenauswertung: „Daten- und Kennzeichnungsgrenzen“ könnten dazu geführt haben, dass Unfälle nicht vollständig erfasst wurden. Eine Stellungnahme des Konzerns lag zunächst nicht vor.

Parallel treibt Tesla seine Energiestrategie voran: Nach Reuters-Informationen prüft das Unternehmen den Kauf von Solarproduktionsanlagen im Gesamtumfang von rund 2,9 Milliarden US-Dollar von mehreren chinesischen Herstellern, namentlich Suzhou Maxwell Technologies, einem führenden Anbieter von Siebdruckanlagen für Solarzellen. Aktien der betroffenen Lieferanten reagierten mit deutlichen Kursaufschlägen. Teile der Ausrüstung könnten noch vor Herbst geliefert und in Teslas Anlagen in Texas installiert werden; für bestimmte Maschinen sind jedoch Exportgenehmigungen aus China erforderlich, deren Zeitrahmen ungewiss ist. Der mögliche Zukauf steht im Kontext von Musks Ziel, bis 2028 in den USA eine Solarproduktionskapazität von 100 Gigawatt aufzubauen. Strategisch relevant bleibt die Abhängigkeit von chinesischer Technik, auch wenn Produktionsanlagen 2024 von US-Zöllen ausgenommen wurden. Die Initiative läuft zudem in einen politisch sensiblen Kontext: Während die US-Politik unter anderem Richtung stärkere Förderung fossiler Energien tendiert, setzt Tesla auf aggressive Ausweitung erneuerbarer Kapazitäten.

Zudem signalisiert Tesla Expansion in Schwellenmärkte: Eine Stellenausschreibung deutet darauf hin, dass das Unternehmen mit seinem Megapack-Geschäft künftig Indien stärker adressieren will. Indien plant, die nicht-fossile Erzeugungskapazität bis 2030 deutlich auszuweiten, was einen attraktiven Markt für großtechnische Energiespeicher darstellt.

Unternehmenschef Elon Musk muss sich außerdem juristisch behaupten: Ein Bezirksgericht in San Francisco kam zu dem Schluss, dass Musk 2022 mit zwei irreführenden Aussagen zum Twitter-Deal Wertpapiergesetze verletzt haben könnte. Die Jury ermittelte bereits die Kurseinbußen; mögliche Wiedergutmachungen könnten sich auf hunderte Millionen bis mehrere Milliarden Dollar belaufen. Musk kündigte noch keinen Einspruch an, eine Berufung ist denkbar.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 368,0EUR auf Nasdaq (21. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.