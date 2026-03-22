Chinas Ölproduktion stagniert – Importe steigen, Risiken wachsen

Pekings jüngster Fünfjahresplan für die Ölproduktion bestätigt, was Branchenanalysten seit Monaten beobachten: Chinas Fördermenge wird an eine natürliche Obergrenze stoßen und dürfte in den kommenden Jahren kaum mehr zulegen. Der Plan für 2026–2030 zielt darauf ab, die Produktion bei etwa 4 Millionen Barrel pro Tag (bpd) zu stabilisieren – unter dem Vorjahresrekord von 4,32 Mio. bpd. Experten von Wood Mackenzie und Rystad Energy erwarten demnach Stagnation bis 2026 und bestenfalls ein moderates Plateau oder leichten Rückgang bis 2030. Die drei staatlichen Ölgesellschaften streben dieses Niveau als Mindestpuffer an, um kurzfristige Versorgungsengpässe abzufedern.

Für die chinesische Energiesicherheit hat das weitreichende Folgen: Bei einem Inlandsausstoß, der deutlich unter dem Bedarf liegt, bleibt China stark auf Importe angewiesen – zuletzt waren es knapp 11,55 Mio. bpd. Analysten sehen dafür strukturelle Gründe: rückläufiges Wachstum im Offshore-Bereich, steigende Kosten und technische Hürden bei der Erschließung unkonventioneller Vorkommen. Ein Produktionsplateau würde somit nicht nur die Grenzen des politisch gesteuerten Angebotswachstums markieren, sondern die langfristige Anfälligkeit Chinas gegenüber globalen Ölmärkten zementieren, selbst wenn die inländische Nachfrage langsamer wächst. Parallel dazu baut China strategische Ölreserven aggressiv aus, um externe Schocks zu dämpfen.