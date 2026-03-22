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    Krones überrascht: Dividendenerhöhung und starkes Cashflow‑Wachstum

    Krones überrascht: Dividendenerhöhung und starkes Cashflow‑Wachstum
    Foto: Armin Weigel - dpa

    Krones hat mit der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 Anlegern und Marktteilnehmern ein rundes Paket geliefert: solide Zahlen, eine höhere Dividende und eine bestätigte, vorsichtig optimistische Prognose für 2026. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juni eine Erhöhung der Ausschüttung um 0,20 Euro auf 2,80 Euro je Aktie vor — das entspricht rund 29,6% des Konzernergebnisses und liegt damit am oberen Ende der langfristigen Dividendenpolitik von 25–30%.

    Operativ bestätigte der weltweit führende Anbieter von Abfüll- und Verpackungstechnik seinen profitablen Wachstumskurs: der Umsatz stieg 2025 um 7,0% auf 5,663,8 Mio. Euro. Der Auftragseingang übertraf mit 5,564,7 Mio. Euro den Vorjahreswert (+1,9%), das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 0,98, der Auftragsbestand sichert die Kapazitätsauslastung bis weit ins dritte Quartal 2026. Die Ertragskraft verbesserte sich deutlich: Das EBITDA kletterte um 12,2% auf 602,3 Mio. Euro, die EBITDA-Marge stieg auf 10,6% (Vorjahr 10,1%). Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich auf 424,1 Mio. Euro, das Konzernergebnis auf 299,2 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie belief sich auf 9,45 Euro.

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    Besonders positiv für Anleger ist der kräftige Free Cashflow: 247,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr (vor M&A 282,9 Mio.), was zusammen mit einer gestiegenen Nettoliquidität von 548,2 Mio. Euro die Bilanz substantiell stärkt. Der ROCE verbesserte sich auf 19,1% und unterstreicht die Kapitalrendite des Geschäftsmodells.

    Für 2026 bleibt Krones „realistisch optimistisch“: erwartet wird ein um Währungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum von 3–5% sowie eine weitere Margenverbesserung mit einer EBITDA-Marge von 10,7–11,1%. Risiken sieht das Management in geopolitischen Unwägbarkeiten (Naher Osten) und Währungsschwankungen (insbesondere US-Dollar). Analysten wie Jefferies bleiben positiv gestimmt (Buy, Kursziel 165 Euro).

    Neben der Finanzstory setzt Krones weiter auf Nachhaltigkeit: das Netto‑Null‑Ziel bis 2040, ambitionierte 2030‑Zwischenziele und freiwillige CSRD-konforme Berichterstattung signalisieren strategische Weitsicht. Emissionsreduktionen in Scope 1/2 lagen 2025 bereits bei -52% gegenüber 2019; Scope‑3‑Emissionen sind um 8% gesunken.

    Personelle Weichenstellungen rund um den Vorstand (Vorstandsvorsitzender Christoph Klenk scheidet nach der HV, Thomas Ricker folgt; weitere Neubesetzungen und Vertragsverlängerungen) signalisieren Kontinuität in der Führung.

    Fazit: Krones zeigt robuste operative Leistung, starke Cashgenerierung und eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Die bestätigte Prognose und die solide Bilanz geben dem Papier trotz externer Risiken einen stabilen Investmentcharakter.



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    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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