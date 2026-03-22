    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hier drei klickstarke Vorschläge (empfohlen: Nr. 1): - Empfohlen: HelloFresh kollabiert: Aktie stürzt 96% — Comeback möglich? - Vom Boom zum Crash: Wie HelloFresh 96% seines Werts verlor - Börsen-Schock bei HelloFresh: Schnäppchen oder Fallstrick?

    Hier drei klickstarke Vorschläge (empfohlen: Nr. 1): - Empfohlen: HelloFresh kollabiert: Aktie stürzt 96% — Comeback möglich? - Vom Boom zum Crash: Wie HelloFresh 96% seines Werts verlor - Börsen-Schock bei HelloFresh: Schnäppchen oder Fallstrick?
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh erlebt einen fulminanten Absturz: Vom Allzeithoch bei 96 Euro (November 2021) ist der Kurs auf 3,61 Euro gefallen – ein Verlust von über 96 Prozent des Börsenwerts. Das Unternehmen, 2011 in Berlin gegründet und heute größter Anbieter von Kochboxen, sieht sich nicht nur durch kurzfristige externe Schocks, sondern durch strukturelle Schwächen in die Defensive gedrängt. Analysten sprechen von „frozen momentum“: eingefrorenem Wachstum, das auf Tauwetter wartet.

    Auslöser der jüngsten Schwäche war ein ungewöhnlich kalter Winter in den USA, der nach Unternehmensangaben rund 25 Millionen Euro EBITDA fraß und die Jahresprognose 2026 nach unten korrigierte (EBITDA-Guidance 375–425 Millionen Euro, Rückgang gegenüber 2025). Doch das Wetter ist nur der beschleunigende Faktor; das Kernproblem liegt in der Auslastung der Logistik. Fulfillment-Zentren arbeiten deutlich unter Kapazität – von einst 30.000 auf etwa 8.000 Kochboxen pro Tag –, mehrere große Lager wurden geschlossen und mehr als 1.000 Stellen abgebaut. Die frühere Corona-Expansion hat Überkapazitäten hinterlassen, die heute das Ergebnis belasten.

    Operativ zeigt sich ein differenziertes Bild: Das traditionelle Kochbox-Geschäft stabilisiert sich langsam – vier Quartale in Folge hat sich der Umsatzrückgang im Segment abgeschwächt, die Marge stieg auf 13,5 Prozent. Ein Effizienzprogramm mit 300 Millionen Euro Einsparpotenzial ist zu rund 80 Prozent umgesetzt. Demgegenüber enttäuscht das RTE-Segment (Fertiggerichte, Marke Factor) in den USA: 2025 wies es eine negative EBITDA-Marge von 1,2 Prozent auf, belastet durch Qualitätsprobleme und Kundenverlust. Management und Analysten erwarten eine spürbare Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte 2026.

    Finanziell ist die Bewertung extrem niedrig: Bei rund 575 Millionen Euro Marktkapitalisierung auf circa 6,7 Milliarden Euro Umsatz notiert HelloFresh mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 0,1; das EV/EBITDA für 2026 liegt bei etwa 1,5. Trotz dieser Schnäppchenbewertung behalten Berenberg und UBS Kaufempfehlungen mit Kurszielen um zehn Euro bei, gestützt auf Modellen, die ab 2027 steigende freie Cashflows prognostizieren. Andere Institute sind pessimistischer: DZ Bank stufte auf „Verkaufen“ und senkte den fairen Wert auf 3,50 Euro; MWB Research senkte das Kursziel auf 4,10 Euro und reduzierte die Empfehlung.

    Das Fazit für Investoren bleibt ambivalent: Insolvenzgefahr besteht nicht, Cashflow und Verschuldung sind derzeit handhabbar. Entscheidend ist jedoch, ob HelloFresh drei Wetten gewinnt – bessere Kundenbindung durch das „Refresh“-Programm, erfolgreiche Wende im RTE-Geschäft und belastbare Management-Guidance. Gelingt das nicht, bleibt die Aktie ein spekulatives Spiel auf eine ungewisse Zukunft.



    HelloFresh

    -9,07 %
    -26,10 %
    -30,35 %
    -38,80 %
    -58,43 %
    -77,59 %
    -94,45 %
    -70,80 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,07 % und einem Kurs von 3,577EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hier drei klickstarke Vorschläge (empfohlen: Nr. 1): - Empfohlen: HelloFresh kollabiert: Aktie stürzt 96% — Comeback möglich? - Vom Boom zum Crash: Wie HelloFresh 96% seines Werts verlor - Börsen-Schock bei HelloFresh: Schnäppchen oder Fallstrick? HelloFresh erlebt einen fulminanten Absturz: Vom Allzeithoch bei 96 Euro (November 2021) ist der Kurs auf 3,61 Euro gefallen – ein Verlust von über 96 Prozent des Börsenwerts. Das Unternehmen, 2011 in Berlin gegründet und heute größter Anbieter von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     