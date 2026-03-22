Hier drei klickstarke Vorschläge (empfohlen: Nr. 1): - Empfohlen: HelloFresh kollabiert: Aktie stürzt 96% — Comeback möglich? - Vom Boom zum Crash: Wie HelloFresh 96% seines Werts verlor - Börsen-Schock bei HelloFresh: Schnäppchen oder Fallstrick?

Auslöser der jüngsten Schwäche war ein ungewöhnlich kalter Winter in den USA, der nach Unternehmensangaben rund 25 Millionen Euro EBITDA fraß und die Jahresprognose 2026 nach unten korrigierte (EBITDA-Guidance 375–425 Millionen Euro, Rückgang gegenüber 2025). Doch das Wetter ist nur der beschleunigende Faktor; das Kernproblem liegt in der Auslastung der Logistik. Fulfillment-Zentren arbeiten deutlich unter Kapazität – von einst 30.000 auf etwa 8.000 Kochboxen pro Tag –, mehrere große Lager wurden geschlossen und mehr als 1.000 Stellen abgebaut. Die frühere Corona-Expansion hat Überkapazitäten hinterlassen, die heute das Ergebnis belasten.

HelloFresh erlebt einen fulminanten Absturz: Vom Allzeithoch bei 96 Euro (November 2021) ist der Kurs auf 3,61 Euro gefallen – ein Verlust von über 96 Prozent des Börsenwerts. Das Unternehmen, 2011 in Berlin gegründet und heute größter Anbieter von Kochboxen, sieht sich nicht nur durch kurzfristige externe Schocks, sondern durch strukturelle Schwächen in die Defensive gedrängt. Analysten sprechen von „frozen momentum“: eingefrorenem Wachstum, das auf Tauwetter wartet.

Operativ zeigt sich ein differenziertes Bild: Das traditionelle Kochbox-Geschäft stabilisiert sich langsam – vier Quartale in Folge hat sich der Umsatzrückgang im Segment abgeschwächt, die Marge stieg auf 13,5 Prozent. Ein Effizienzprogramm mit 300 Millionen Euro Einsparpotenzial ist zu rund 80 Prozent umgesetzt. Demgegenüber enttäuscht das RTE-Segment (Fertiggerichte, Marke Factor) in den USA: 2025 wies es eine negative EBITDA-Marge von 1,2 Prozent auf, belastet durch Qualitätsprobleme und Kundenverlust. Management und Analysten erwarten eine spürbare Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Finanziell ist die Bewertung extrem niedrig: Bei rund 575 Millionen Euro Marktkapitalisierung auf circa 6,7 Milliarden Euro Umsatz notiert HelloFresh mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 0,1; das EV/EBITDA für 2026 liegt bei etwa 1,5. Trotz dieser Schnäppchenbewertung behalten Berenberg und UBS Kaufempfehlungen mit Kurszielen um zehn Euro bei, gestützt auf Modellen, die ab 2027 steigende freie Cashflows prognostizieren. Andere Institute sind pessimistischer: DZ Bank stufte auf „Verkaufen“ und senkte den fairen Wert auf 3,50 Euro; MWB Research senkte das Kursziel auf 4,10 Euro und reduzierte die Empfehlung.

Das Fazit für Investoren bleibt ambivalent: Insolvenzgefahr besteht nicht, Cashflow und Verschuldung sind derzeit handhabbar. Entscheidend ist jedoch, ob HelloFresh drei Wetten gewinnt – bessere Kundenbindung durch das „Refresh“-Programm, erfolgreiche Wende im RTE-Geschäft und belastbare Management-Guidance. Gelingt das nicht, bleibt die Aktie ein spekulatives Spiel auf eine ungewisse Zukunft.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,07 % und einem Kurs von 3,577EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.