Iran droht bei Angriff auf Kraftwerke mit Vergeltung
- Iran droht Vergeltung bei Angriff auf Kraftwerke
- Iran droht Vergeltung gegen US-nahe Energieanlagen
- Trump kündigte Zerstörung Irans Energieanlagen an
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran droht im Falle eines Angriffs der USA auf die Kraftwerke des Landes mit Vergeltungsschlägen. Sollte die Kraftstoff- und Energieinfrastruktur des Irans angegriffen werden, werde das iranische Militär alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier nehmen, zitierte die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars einen Sprecher.
US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran kurz zuvor mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die für den weltweiten Ölmarkt wichtige Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ln/DP/nas
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Zwischenzeitlich steigt der Ölpreis…
Heute am Stammtisch: „Die scheiß Grünen (und auch die Veganer) sind schuld!“
Wenn es nicht sooo dermaßen erbärmlich blöd wäre, würde ich mich vor Lachen wegschmeißen.
Aber es ist leider ernst. :(
...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
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