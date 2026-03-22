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    Iran droht bei Angriff auf Kraftwerke mit Vergeltung

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran droht Vergeltung bei Angriff auf Kraftwerke
    • Iran droht Vergeltung gegen US-nahe Energieanlagen
    • Trump kündigte Zerstörung Irans Energieanlagen an
    Iran droht bei Angriff auf Kraftwerke mit Vergeltung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran droht im Falle eines Angriffs der USA auf die Kraftwerke des Landes mit Vergeltungsschlägen. Sollte die Kraftstoff- und Energieinfrastruktur des Irans angegriffen werden, werde das iranische Militär alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier nehmen, zitierte die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars einen Sprecher.

    US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran kurz zuvor mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die für den weltweiten Ölmarkt wichtige Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ln/DP/nas





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