BASF warnt: 8,7 Mrd.-Chinawerk startet in harten Anfangsjahren

Wenige Tage vor der Eröffnung seines bislang größten Auslandsprojekts hat BASF-Chef Markus Kamieth die Anleger vor harten Anfangsjahren für das neue Chemiewerk in China gewarnt. Das Werk in Zhanjiang habe rund 8,7 Milliarden Euro gekostet und sei die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Zugleich räumte Kamieth ein, dass der Konzern „in einem überversorgten Markt“ starte, in dem Preise und Margen historisch niedrig lägen; die Profitabilität werde daher in den ersten Jahren deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Trotz dieser kurzfristigen Belastungen verteidigt Kamieth die Entscheidung: Aufzugeben oder China künftig zu meiden bedeute ein größeres strategisches Risiko, weil der Marktanteil praktisch der Hälfte des Weltmarkts entspreche. Geopolitische Risiken wie ein mögliches Taiwan-Szenario oder die Folgen des Iran-Konflikts bewertet er derzeit als beherrschbar; die Straße von Hormus stelle aktuell keinen unmittelbaren Engpass dar.

Parallel zur Werkseröffnung stellt BASF Weichen an der Hauptversammlungsfront: Für die ordentliche Hauptversammlung am 30. April 2026 in Mannheim schlägt Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie vor (fällig ab 6. Mai 2026). Aus dem Bilanzgewinn von rund 2,665 Mrd. Euro sollen knapp 1,98 Mrd. an Aktionäre ausgeschüttet, der Rest (ca. 686 Mio. Euro) in die Rücklage eingestellt werden. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung der Deloitte GmbH als Jahres- und Konzernabschlussprüfer sowie die Billigung des Vergütungsberichts.