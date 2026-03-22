BASF warnt: 8,7 Mrd.-Chinawerk startet in harten Anfangsjahren
Wenige Tage vor der Eröffnung seines bislang größten Auslandsprojekts hat BASF-Chef Markus Kamieth die Anleger vor harten Anfangsjahren für das neue Chemiewerk in China gewarnt. Das Werk in Zhanjiang habe rund 8,7 Milliarden Euro gekostet und sei die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Zugleich räumte Kamieth ein, dass der Konzern „in einem überversorgten Markt“ starte, in dem Preise und Margen historisch niedrig lägen; die Profitabilität werde daher in den ersten Jahren deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Trotz dieser kurzfristigen Belastungen verteidigt Kamieth die Entscheidung: Aufzugeben oder China künftig zu meiden bedeute ein größeres strategisches Risiko, weil der Marktanteil praktisch der Hälfte des Weltmarkts entspreche. Geopolitische Risiken wie ein mögliches Taiwan-Szenario oder die Folgen des Iran-Konflikts bewertet er derzeit als beherrschbar; die Straße von Hormus stelle aktuell keinen unmittelbaren Engpass dar.
Parallel zur Werkseröffnung stellt BASF Weichen an der Hauptversammlungsfront: Für die ordentliche Hauptversammlung am 30. April 2026 in Mannheim schlägt Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie vor (fällig ab 6. Mai 2026). Aus dem Bilanzgewinn von rund 2,665 Mrd. Euro sollen knapp 1,98 Mrd. an Aktionäre ausgeschüttet, der Rest (ca. 686 Mio. Euro) in die Rücklage eingestellt werden. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung der Deloitte GmbH als Jahres- und Konzernabschlussprüfer sowie die Billigung des Vergütungsberichts.
Strategisch wichtig ist der geplante organisatorische Schritt: Der operative Teil des Segments Agricultural Solutions (AS) soll per Ausgliederung auf die hundertprozentige Tochter BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH übertragen werden; als Ziel ist bis 2027 eine AS ListCo SE mit möglichem Börsengang vorgesehen. Die Ausgliederung umfasst umfangreiche Übertragungen von IP, Anlagen, Verträgen und rund 2.500 Mitarbeitenden; juristische, steuerliche und arbeitsrechtliche Übergangsregelungen sind detailliert geregelt.
Zugleich bleibt Kapitalrückführung ein Thema: BASF hat ein Rückkaufprogramm, das Teil eines bis Ende 2028 avisierten Aktienrückkaufs von insgesamt 4 Mrd. Euro ist. Bis 10. März 2026 wurden bereits 17,582,482 Aktien für rund 789,3 Mio. Euro zurückgekauft. Vorstand und Aufsichtsrat beantragen eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (bis zu 10 % des Grundkapitals) bis April 2031, inklusive Optionen zur Wiederausgabe und Einziehung.
Schließlich schlägt der Aufsichtsrat Mark Garrett als neues Anteilseigner-Mitglied vor. Insgesamt signalisiert BASF eine Doppelstrategie: langfristige Expansion und Portfolio-Restrukturierung bei gleichzeitig aktivem Kapitalmanagement — kurzfristig jedoch mit deutlich gedämpfter Renditeerwartung für die China-Investition.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 45,34EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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