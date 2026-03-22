Lanxess im Abwärtsstrudel: EBITDA bricht ein – Aktie stürzt 10%!

Die Aktie reagierte heftig: Am Donnerstag verlor das Papier fast zehn Prozent und setzte damit einen bereits bestehenden Abwärtstrend fort. Anleger reagieren nervös auf die schwachen Kennzahlen und die gedämpfte Perspektive für 2026. Management und Analysten erwarten kein rasches Comeback: Lanxess prognostiziert für 2026 ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 450 bis 550 Millionen Euro. Parallel läuft ein Effizienzprogramm, das Einsparungen in Höhe von rund 65 Millionen Euro bringen soll. Doch diese Maßnahmen dürften nur teilweise die konjunkturellen und geopolitischen Risiken — namentlich die Unsicherheit im Nahen Osten — abfedern.

Lanxess steckt tief im Gegenwind: Der Spezialchemiekonzern aus Köln meldete für das vierte Quartal einen Umsatzrückgang von 14 Prozent auf 1,268 Milliarden Euro und bestätigte damit die anhaltende Schwäche seiner Geschäfte. Treiber der Entwicklung waren sinkende Verkaufsvolumina (-4 Prozent), ungünstige Währungseffekte sowie belastende Portfolioeffekte; im Vorjahresvergleich hatten Vorbestellungen zusätzlich für Verzerrungen gesorgt. Deutlich schärfer fällt der Profitrückgang aus: Das bereinigte EBITDA schrumpfte um 36 Prozent auf nur noch 102 Millionen Euro. Hinzu kommt eine starke Verschlechterung des Free Cash Flow, der um 69 Prozent auf 64 Millionen Euro einbrach. Auch der Verkauf des Urethan-Geschäfts wirkte ergebnisbelastend.

Die externe Einschätzung bleibt zurückhaltend: Goldman Sachs bestätigte die Einstufung „Neutral“ und ein Kursziel von 23 Euro, mahnte aber an, dass die Jahresziele eine deutliche Beschleunigung nach einem voraussichtlich schwachen ersten Quartal benötigen. Marktkommentare und Forenbeiträge variieren zwischen Pessimismus und opportunistischer Kaufüberlegung; einige Privatanleger rechnen kurzfristig mit weiteren Kursrückgängen bis in den niedrigen zweistelligen Bereich. Kritiker weisen zudem auf das gestiegene Risiko der Finanzierung und auf Kreditrisikoprämien hin.

Vor dem Hintergrund einer Marktkapitalisierung von rund einer Milliarde Euro und diskutierten EBITDA-Werten im Bereich von etwa 500 bis 530 Millionen Euro wird spekuliert, dass Lanxess für Übernahmekandidaten interessant sein könnte. Branchengrößen wie Evonik oder Wacker werden als mögliche Käufer genannt; eine Übernahme würde jedoch regulatorische und strategische Fragen aufwerfen.

Fazit: Lanxess steht 2026 vor einem anspruchsvollen Jahr. Operative Gegenwinde, schwache Cashflows und geopolitische Risiken drücken auf Stimmung und Bewertung. Kurzfristig dürfte die Aktie volatil bleiben; langfristig hängt die Erholung von der Umsetzung des Effizienzprogramms, einer Verbesserung der Marktbedingungen und möglichen strategischen Entscheidungen ab.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 11,78EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.