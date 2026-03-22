Vonovia dreht auf: Operativer Turnaround, Entschuldung & 2028‑Plan

Operativ wuchs das bereinigte EBITDA um 6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro; das bereinigte Ergebnis je Aktie vor Steuern stieg um 3,1 Prozent auf 2,29 Euro, der den Aktionären zurechenbare bereinigte Gewinn nach Steuern und Minderheiten kletterte auf 1,54 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 2,5 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie steigen; die künftige Ausschüttungsquote ist auf 50–60 Prozent des bereinigten Vorsteuergewinns angelegt. Der operative freie Cashflow belief sich auf rund 1,8 Milliarden Euro.

Vonovia hat im Geschäftsjahr 2025 einen ordentlichen operativen Turnaround geschafft und liefert damit der neuen Konzernführung erste Argumente für den strategischen Kurs. Die Privatbank Berenberg bestätigte nach Vorlage der Zahlen das „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 38 Euro und hob insbesondere die angekündigte Beschleunigung der Entschuldung hervor.

Wesentliche Treiber waren höhere Mieteinnahmen (organisches Mietwachstum 4,1 Prozent), Zusatzleistungen aus dem Service- und Energiebereich sowie Verkäufe – darunter Privatisierungen. Die durchschnittliche Monatsmiete stieg 2025 um 4,6 Prozent auf 8,38 Euro/m². Nach Jahren der Abschreibungen verzeichnete Vonovia erstmals wieder ein positives Bewertungswachstum der Bestandswerte auf vergleichbarer Basis (+1,8 Prozent; Verkehrswert insgesamt 84,4 Milliarden Euro). Ende 2025 umfasste das Portfolio rund 531.000 Wohnungen; die Belegschaft wuchs auf 12.700 Mitarbeiter.

Unter dem neuen Vorstandschef Luka Mucic (ehemals SAP/Vodafone) und CFO Philip Grosse setzt Vonovia nun auf beschleunigtes Wachstum außerhalb des reinen Vermietungsgeschäfts: Ausbau von B2B-Dienstleistungen, Manage‑to‑Green‑Projekte, Energieinstallationen sowie KI-gestützte Prozessoptimierung sollen mittelfristig spürbare Ergebnisbeiträge liefern. Für 2026 peilt das Management deutliches EBITDA-Wachstum an; bis 2028 sollen die Nicht‑Vermietungsbeiträge 20–25 Prozent des EBITDA erreichen.

Zentrales Ziel ist die Bilanzstärkung: Der Verschuldungsgrad (LTV) soll auf etwa 40 Prozent bis Ende 2028 sinken (2025: 45,4 Prozent). Dazu plant Vonovia Veräußerungen im Volumen von rund fünf Milliarden Euro – darunter etwa zwei Milliarden aus nicht‑zum‑Kerngeschäft gehörenden Immobilien und 0,5 Milliarden aus nicht‑strategischen Beteiligungen – sowie eine Ausweitung des Privatisierungsgeschäfts (3.000–3.500 Verkäufe jährlich). Die Refinanzierungsstrategie fokussiert Unternehmensanleihen; Wandelanleihen werden als Option genannt.

Trotz positiver Kennzahlen geriet die Aktie unter Druck und verlor zeitweise fast zehn Prozent, belastet von Zinsangst und Inflationsrisiken, auf die Analysten wie bei JPMorgan hinweisen. Kritische Stimmen, etwa der Deutschen Mieterbund, werfen Vonovia dagegen „radikale Mietsteigerungen“ vor. Insgesamt präsentiert sich Vonovia als operativ stabiler und strategisch restrukturierter Konzern, dessen Erholung jedoch von Kapitalmarktbedingungen und der Umsetzung der Entschuldungs‑ und Wachstumspläne abhängt.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 21,31EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.