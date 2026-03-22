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    freenet erhöht Dividende auf 2,07€ – waipu.tv beschert 150.000 Neuzugänge

    freenet erhöht Dividende auf 2,07€ – waipu.tv beschert 150.000 Neuzugänge
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    Die freenet AG hat nach Feststellung und Billigung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 die bereits im Februar vorgelegten vorläufigen Zahlen bestätigt und gleichzeitig den Dividendenvorschlag sowie die Prognose für 2026 bekräftigt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 2,07 Euro je Aktie vor, was einer Steigerung von 5,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und – bei positiver Abstimmung – die fünfte Erhöhung in Folge wäre. Damit bleibt freenet ein Musterbeispiel für ein dividendenorientiertes Geschäftsmodell im deutschen Telekommunikationsumfeld.

    Operativ ruht das Unternehmen auf drei Säulen: Mobilfunkvertriebe, TV- und Medienangebote sowie digitale Lifestyle-Services. freenet agiert als asset-light Service-Provider und verzichtet auf kapitalkräftige Netzinvestitionen. Dieser Ansatz erlaubt eine verbindliche Cash-Generierung und eine konsequente Ausschüttungspolitik. Die Markenfamilie, zu der unter anderem klarmobil gehört, sowie starke Vertriebspositionen sorgen für hohe Kundenbindung – ein konjunkturunabhängiger Burggraben im Massenmarkt.

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    Ein zentraler Wachstumstreiber ist die IPTV-Plattform waipu.tv. freenet meldet einen bereinigten Nettozuwachs von rund 150.000 Abonnenten in 2025 (+ etwa 10 %) und kommt damit auf knapp zwei Millionen Nutzer, was einem Marktanteil von geschätzt 20–25 % entspricht. Die Plattform profitiert von einer steigenden Nachfrage nach Streaming- und TV-on-Demand-Angeboten und dürfte durch regulatorische Änderungen weiter an strategischer Bedeutung gewinnen.

    Finanzpolitisch hat der Vorstand ein klares Verteilungsversprechen formuliert: Für die Jahre 2026 bis 2028 soll eine temporäre Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie gelten; alternativ könnten 80 % des bereinigten Free Cashflows ausgeschüttet werden, je nachdem, welcher Betrag höher ausfällt. Zudem peilt das Management einen bereinigten Free Cashflow von mindestens 340 Mio. Euro bis 2028 an. Diese Zielsetzung unterstreicht die Absicht, nachhaltig kapitalmarktorientierte Renditen zu liefern und gleichzeitig Flexibilität für strategische Investitionen zu bewahren.

    Aus Anlegersicht bleibt freenet ein defensiver, einkommensorientierter Wert: Die Kombination aus stabiler Ertragsbasis, wiederkehrenden Cashflows und einer attraktiven Dividendenrendite macht die Aktie für renditeorientierte Investoren interessant — auch wenn sie kaum als Wachstums- oder Technologiepapier gilt. Kurzfristig entscheidet die Hauptversammlung über die vorgeschlagene Ausschüttung; mittelfristig wird der Free-Cashflow-Pfad bis 2028 zeigen, ob freenet die ambitionierten Versprechen auch in verstärkte Ausschüttungen und möglichen Aktienwertsteigerungen ummünzen kann.



    freenet

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    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 26,36EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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