Bechtle im Abwärtssog: Aktie bricht ein – Chipkosten zerren an Gewinn

Die Börse reagierte heftig: Die Bechtle-Aktie stürzte intraday um bis zu rund 17 Prozent ab und markierte zeitweise den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Damit weiteten sich die Verluste seit Februar auf rund zwei Fünftel aus. Analysten, etwa von Jefferies, sehen im vorgelegten, sehr vorsichtigen Absatzszenario ein Wachstum, das primär durch höhere Preise statt durch Mengenzuwächse getrieben wird – und damit das Risiko birgt, dass Kundeninvestitionen bei deutlich gestiegenen Hardwarekosten zurückhaltend ausfallen.

Bechtle navigiert durch ein unsicheres Marktumfeld: Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2025 hat der IT-Dienstleister für 2026 vorsichtige Ziele vorgelegt und begründet dies vor allem mit der angespannten Versorgungslage und zuletzt starken Preissteigerungen bei Speicherchips. Konzernchef Thomas Olemotz betonte auf der Pressekonferenz, dass wegen unsicherer Lieferketten und volatiler Preise derzeit belastbare Szenarien für den Jahresverlauf schwer zu erstellen seien. Das Management will die Prognose häufiger überprüfen und zur Jahresmitte mit mehr Klarheit rechnen.

Operativ präsentierte Bechtle für 2025 ein gemischtes Bild: Das Geschäftsvolumen stieg um 8,1 Prozent auf rund 8,6 Mrd. €, der Umsatz wuchs moderat um 1,6 Prozent auf etwa 6,4 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sank um 6,0 Prozent auf 324,2 Mio. €, die Vorsteuermarge lag bei 3,8 % (bezogen auf das Geschäftsvolumen). Gründe für den Ergebnisrückgang sind unter anderem höhere Kosten durch Investitionen in die eigene IT, Akquisitionen und gestiegene Abschreibungen. Der operative Cashflow halbierte sich im Jahresvergleich auf rund 289,8 Mio. €, die verfügbare Liquidität lag bei 452,0 Mio. €.

Für 2026 erwartet Bechtle ein deutliches Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 bis 10 %, während Umsatz und Vorsteuerergebnis in Bandbreiten von 0 bis 5 % prognostiziert werden. CFO Christian Jehle warnt weiter vor Gegenwind, betont aber den Anspruch auf profitables Wachstum über Marktniveau. Die Dividende soll trotz des Ergebnisrückgangs stabil bei 0,70 € je Aktie bleiben – ein Signal an die Anleger.

Strategisch sieht Bechtle Chancen in einer wahrscheinlichen Konsolidierung des Marktes: Als großer Anbieter mit stabilen Kundenbeziehungen sei das Unternehmen gut positioniert, um mögliche Zukäufe zu realisieren. Olemotz nennt Kapazitäten für drei bis fünf Akquisitionen pro Jahr. Langfristig peilt Bechtle bis 2030 ein Geschäftsvolumen von mindestens 10 Mrd. € und eine Vorsteuermarge von rund 5 % an. Insgesamt bleibt der Kurs des MDax-Unternehmens kurzfristig von externen Versorgungsrisiken und Preisentwicklungen bei Speicherkomponenten geprägt.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,11 % und einem Kurs von 25,74EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.