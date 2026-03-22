    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle im Abwärtssog: Aktie bricht ein – Chipkosten zerren an Gewinn

    Bechtle im Abwärtssog: Aktie bricht ein – Chipkosten zerren an Gewinn
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle navigiert durch ein unsicheres Marktumfeld: Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2025 hat der IT-Dienstleister für 2026 vorsichtige Ziele vorgelegt und begründet dies vor allem mit der angespannten Versorgungslage und zuletzt starken Preissteigerungen bei Speicherchips. Konzernchef Thomas Olemotz betonte auf der Pressekonferenz, dass wegen unsicherer Lieferketten und volatiler Preise derzeit belastbare Szenarien für den Jahresverlauf schwer zu erstellen seien. Das Management will die Prognose häufiger überprüfen und zur Jahresmitte mit mehr Klarheit rechnen.

    Die Börse reagierte heftig: Die Bechtle-Aktie stürzte intraday um bis zu rund 17 Prozent ab und markierte zeitweise den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Damit weiteten sich die Verluste seit Februar auf rund zwei Fünftel aus. Analysten, etwa von Jefferies, sehen im vorgelegten, sehr vorsichtigen Absatzszenario ein Wachstum, das primär durch höhere Preise statt durch Mengenzuwächse getrieben wird – und damit das Risiko birgt, dass Kundeninvestitionen bei deutlich gestiegenen Hardwarekosten zurückhaltend ausfallen.

    Operativ präsentierte Bechtle für 2025 ein gemischtes Bild: Das Geschäftsvolumen stieg um 8,1 Prozent auf rund 8,6 Mrd. €, der Umsatz wuchs moderat um 1,6 Prozent auf etwa 6,4 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sank um 6,0 Prozent auf 324,2 Mio. €, die Vorsteuermarge lag bei 3,8 % (bezogen auf das Geschäftsvolumen). Gründe für den Ergebnisrückgang sind unter anderem höhere Kosten durch Investitionen in die eigene IT, Akquisitionen und gestiegene Abschreibungen. Der operative Cashflow halbierte sich im Jahresvergleich auf rund 289,8 Mio. €, die verfügbare Liquidität lag bei 452,0 Mio. €.

    Für 2026 erwartet Bechtle ein deutliches Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 bis 10 %, während Umsatz und Vorsteuerergebnis in Bandbreiten von 0 bis 5 % prognostiziert werden. CFO Christian Jehle warnt weiter vor Gegenwind, betont aber den Anspruch auf profitables Wachstum über Marktniveau. Die Dividende soll trotz des Ergebnisrückgangs stabil bei 0,70 € je Aktie bleiben – ein Signal an die Anleger.

    Strategisch sieht Bechtle Chancen in einer wahrscheinlichen Konsolidierung des Marktes: Als großer Anbieter mit stabilen Kundenbeziehungen sei das Unternehmen gut positioniert, um mögliche Zukäufe zu realisieren. Olemotz nennt Kapazitäten für drei bis fünf Akquisitionen pro Jahr. Langfristig peilt Bechtle bis 2030 ein Geschäftsvolumen von mindestens 10 Mrd. € und eine Vorsteuermarge von rund 5 % an. Insgesamt bleibt der Kurs des MDax-Unternehmens kurzfristig von externen Versorgungsrisiken und Preisentwicklungen bei Speicherkomponenten geprägt.



    Bechtle

    -15,11 %
    -23,41 %
    -24,85 %
    -42,59 %
    -39,48 %
    -38,46 %
    -53,79 %
    +113,46 %
    +398,16 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,11 % und einem Kurs von 25,74EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bechtle im Abwärtssog: Aktie bricht ein – Chipkosten zerren an Gewinn Bechtle navigiert durch ein unsicheres Marktumfeld: Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2025 hat der IT-Dienstleister für 2026 vorsichtige Ziele vorgelegt und begründet dies vor allem mit der angespannten Versorgungslage und zuletzt starken …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     