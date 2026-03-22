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    DWS überschreitet kurzzeitig 3% bei DEUTZ – Sicherheiten erklärt Schwankung

    DWS überschreitet kurzzeitig 3% bei DEUTZ – Sicherheiten erklärt Schwankung
    Foto: DEUTZ AG

    Die DEUTZ AG hat am 20. März 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht, die Veränderungen im zugesprochenen Stimmrechtsanteil der DWS Investment GmbH offenlegen. Nach Angaben, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG europaweit verbreitet wurden, kam es innerhalb weniger Tage zu einer Einbuchung und anschließend einer Rückgabe von Eigenkapital‑Sicherheiten, wodurch der zugerechnete Anteil am Stimmrecht zeitweise über die Drei‑Prozent‑Schwelle stieg und wieder unterschritten wurde.

    Die erste Meldung datiert auf den 19. März (Schwellenberührung 16.03.2026) und weist einen zugerechneten Stimmrechtsanteil der DWS von 3,04 Prozent (4.641.760 Stimmen) aus. Ursache war laut Mitteilung der Erhalt von Eigenkapitalbesicherungen, die durch Eigentumsübertragung realisiert wurden. Es handelte sich nicht um Options‑ oder Derivateinstrumente; der Instrumentenanteil bleibt bei null Prozent. Die DEUTZ‑Gesamtstimmrechte werden unverändert mit 152.638.105 angegeben, die Prozentzahlen ergeben sich daraus.

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    In einer Folge‑Mitteilung vom 20. März (Schwellenberührung 17.03.2026) meldete die DWS die Rückgabe des zuvor erhaltenen Equity‑Collateral. Dadurch sank der zugerechnete Anteil auf 2,77 Prozent (4.227.333 Stimmen). Auch hier wurden keine instrumentellen Positionen gemeldet, und es besteht nach eigenen Angaben weder eine Beherrschung der DWS noch umgekehrt. Beide Meldungen bestätigen, dass die gemeldeten Stimmrechte ausschließlich zugerechnet wurden; direkte Aktienbestände werden mit null angegeben.

    Wirtschaftlich sind die Bewegungen wenig überraschend: Es handelt sich um technische Effekte aus Sicherheitenmanagement bei Wertpapierleih‑, Repo‑ oder Kreditgeschäften, die kurzfristig zu Schwellenüber‑ und unterschreitungen führen können. Für DEUTZ sind die Auswirkungen begrenzt, da die Veränderungen lediglich 0,27 Prozentpunkte betrugen und keine nachhaltige Änderung der Eigentümerstruktur anzeigen. Dennoch sind solche Meldungen für die Markttransparenz relevant, weil institutionelle Anleger durch kurzfristige Sicherheitenbewegungen vorübergehend bedeutende Stimmrechtsanteile halten können.

    Die zwei Mitteilungen wurden jeweils über den EQS‑Newsdienst publiziert (Zeitstempel 20.03.2026, 19:24 und 19:49 CET/CEST), was der formalen Pflichterfüllung nach dem Wertpapierhandelsgesetz entspricht. Für Anleger und Analysten ist relevant, dass weder bei der DWS noch bei der DEUTZ AG Veränderungen in der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien vermeldet wurden; die Volatilität resultierte allein aus der Bilanzierung von Sicherheitenpositionen. Kurzfristige Marktreaktionen sind denkbar, dürften aber begrenzt bleiben und keine langfristigen Folgen haben, zurzeit erkennbar.



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    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 8,83EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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