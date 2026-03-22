    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    BKA-Präsident

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI hilft Betrügern über die Sprachbarriere

    Für Sie zusammengefasst
    • KI erleichtert Internetbetrug und öffnet Opfergruppen
    • Erstellen von Fake-Shops und täuschende Phishingseiten
    • Anlagebetrug raubt Gelder durch vorgespielte Depots
    BKA-Präsident - KI hilft Betrügern über die Sprachbarriere
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz erleichtert Betrug im Internet und ebnet Kriminellen den Zugang zu neuen Opfergruppen in Deutschland. "Bei den Betrugsdelikten können mehr Akteure im deutschsprachigen Raum aktiv werden, weil durch den Einsatz von KI die Sprachbarriere fällt", sagt der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch. Insgesamt sei zu beobachten: "Qualität und Quantität von Betrugsdelikten nehmen durch KI zu."

    Fiktive Anbieter im Netz

    Ein Beispiel dafür sind sogenannte Fake-Shops, bei denen Menschen Produkte bestellen, die im Voraus bezahlt, aber nie geliefert werden. Einen echt wirkenden Internetauftritt für einen Fake-Shop zu bauen, sei durch KI viel leichter geworden, sagt Münch der Deutschen Presse-Agentur. Auch Phishing-Attacken, bei denen sich Angreifer als vertrauenswürdige Quelle ausgeben, um an Passwörter oder Bankinformationen zu gelangen, sind laut BKA durch KI-Tools für die Täter einfacher geworden - und für die Opfer schwieriger zu erkennen.

    Geld weg wegen Anlagebetrug

    Große Schäden verursache auch Anlagebetrug, berichtet der BKA-Präsident. "Den Opfern wird hierbei vorgespielt, sie hätten ein Depot, das sich entwickelt, damit sie immer mehr Geld investieren." Am Ende ist dann das gesamte Geld verschwunden. Die Täter agierten meist aus dem Ausland - etwa über Call-Center oder Messengerdienste, erklärt Münch. Daher gelte es auch, präventive Maßnahmen zu treffen, für Betrug genutzte Websites und Telefonnummern schnell zu erkennen und abzuschalten.

    Polizei kann Löschung nicht anordnen

    Anders als bei terroristischen Inhalten, deren Löschung die Polizei anordnen kann, hat die Polizei bei Betrugswerbung, die über soziale Medien verbreitet wird, keine rechtliche Handhabe. Man könne das Problem aber auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, findet Münch und spielt den Ball ins Feld der Social-Media-Unternehmen. Der BKA-Präsident sagt, unabhängig von den rechtlichen Möglichkeiten stelle sich bei der Entfernung von betrügerischen Werbeinhalten für ihn die Frage, "warum der Staat hier etwa mit Löschanregungen einen hohen Aufwand betreiben muss, und was die Plattformen mit Unterstützung von KI vielleicht auch selbst machen könnten"./abc/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    BKA-Präsident KI hilft Betrügern über die Sprachbarriere Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz erleichtert Betrug im Internet und ebnet Kriminellen den Zugang zu neuen Opfergruppen in Deutschland. "Bei den Betrugsdelikten können mehr Akteure im deutschsprachigen Raum aktiv werden, weil durch den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     