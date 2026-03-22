EZB-Schock & Nahost-Risiko: Warum der Euro wieder schwankt

Hintergrund der heftigen Reaktionen sind die Folgen des Kriegs im Nahen Osten: Ein Raketenangriff auf katarische Flüssiggasanlagen trieb Öl- und Gaspreise nach oben und löste Spekulationen auf einen Inflationsschub in der Eurozone aus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte vor unsicheren Aussichten und möglichen inflationären Effekten, die die Wirtschaft bremsen könnten. Analysten wie jene von JPMorgan revidierten ihre Inflationsprognosen nach oben: Raphael Brun-Aguerre schätzt die Jahresrate im Mai auf rund drei Prozent und den Durchschnitt der zweiten Jahreshälfte auf 2,9 Prozent – beide Werte über dem EZB-Ziel von zwei Prozent.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro zeigte Ende der Woche deutliche Schwankungen: Nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg der Kurs im New Yorker Handel am Donnerstag kräftig und durchbrach erstmals seit mehr als einer Woche die Marke von 1,16 US-Dollar; kurzzeitig wurden bis zu 1,1614 US-Dollar erreicht. Die EZB hatte den Referenzkurs vor der Entscheidung noch bei 1,1489 Dollar festgesetzt. Am folgenden Freitag korrigierte der Euro jedoch wieder leicht und notierte zuletzt zwischen 1,1553 und 1,1573 Dollar, die EZB veröffentlichte den Referenzkurs auf 1,1555 Dollar.

Marktbeobachter sehen deshalb die Möglichkeit, dass die EZB bei anhaltendem Preisdruck wieder zu einem restriktiveren Kurs zurückkehrt. Jens-Oliver Niklasch von der LBBW verwies darauf, dass ein anhaltender Engpass in der Straße von Hormus Zinserhöhungen nach sich ziehen könnte. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel betonte die Handlungsbereitschaft der Notenbank, falls sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern.

Gleichzeitig wirkt der US-Dollar als sichere Hafenwährung: Die Status als Weltleitwährung, die Rolle der USA als Nettorohölexporteur und die Dollar-Abrechnung vieler Rohstoffe stützen die Nachfrage und erklärten Teile der Gegenbewegung am Devisenmarkt. Volkswirte der Commerzbank wiesen auf hohe Volatilität hin; Kursbewegungen würden aktuell oft stärker durch Kommentare von Politikern und Notenbankern als durch fundamentale Daten getrieben.

Kurzfristige technische Szenarien von Marktakteuren sehen für die kommende Woche mögliche Tagesspannen zwischen etwa 1,1540 und 1,1630 sowie eine Wochenspanne von rund 1,1470 bis 1,1710. Insgesamt dominieren geopolitische Risiken und Inflationssorgen die Perspektive für den EUR/USD-Kurs.

Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig bleibt Vorsicht geboten, denn politische Entwicklungen können die Kurse binnen Stunden verschieben. Zinsentscheidungen und Kommunikationssignale der EZB sowie US-Konjunkturdaten werden in den kommenden Wochen als Impulsgeber fungieren. Eine anhaltende Verknappung bei Energieimporten würde nominal die Inflation hochhalten und die Wahrscheinlichkeit für restriktivere Notenbankpolitik erhöhen, während eine Beruhigung der Lage den Euro entlasten könnte. Händler sollten Risiko- und Liquiditätsmanagement diszipliniert handhaben und Szenarien für erhöhte Schwankungen einplanen. Institutionelle Investoren prüfen Hedge-Strategien; Privatanleger bleiben aufmerksam und reagieren nun defensiv.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,157USD auf Forex (22. März 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.