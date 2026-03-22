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    VW zahlt 1.250€ Prämie – Sparkurs vs. Mitarbeitermotivation spaltet

    VW zahlt 1.250€ Prämie – Sparkurs vs. Mitarbeitermotivation spaltet
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen sorgt erneut für Schlagzeilen — diesmal wegen einer Einmalzahlung an die Belegschaft, die die Spannungen zwischen Kostendisziplin, Mitarbeitermotivation und Aktionärsinteressen widerspiegelt. Der Vorstand der Marke Volkswagen beschloss eine Prämie von 1.250 Euro für Tarifbeschäftigte, die mit dem Mai-Entgelt ausgezahlt werden soll. Ursprünglich hatten sich Unternehmen und Gewerkschaften auf den Ausfall der klassischen Ergebnisbeteiligung geeinigt; die neue Sonderzahlung erfolgt unabhängig davon. Vorstandschef Thomas Schäfer lobte den Einsatz der Belegschaft in einer Phase tiefgreifender Restrukturierung, während Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo die Zahlung als fairen Ausgleich für den Beitrag aller Beschäftigtengruppen wertete.

    Hinter der Einigung stehen harte Verhandlungen: Die Arbeitnehmerseite habe 1.500 Euro gefordert, der Vorstand sei zunächst bei maximal 500 Euro geblieben — nach mehreren Verhandlungsrunden setzte sich Cavallo mit 1.250 Euro durch. Die Zahlung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern bereits einen Gewinneinbruch nach Steuern von rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gemeldet hat. Damit wird deutlich: Trotz Ertragsrückgangs will VW in Mitarbeiterbindung investieren — ein Signal, das zugleich bei Kapitalmarktakteuren auf Kritik stoßen kann.

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    Auch in der Corporate Governance gibt es Kontinuität: Der Aufsichtsrats-Nominierungsausschuss schlägt Hans Dieter Pötsch zur Wiederwahl als Aufsichtsratsvorsitzenden vor. Pötsch, seit 2003 in unterschiedlichen Führungsrollen für VW aktiv, strebt an, den Konzern „wetterfest“ zu machen — eine Ansage in Zeiten von Transformation und Margendruck.

    Aus den Tochtermarken kommen gemischte Signale. Audi überraschte mit einem höheren Nettogewinn und plant Margenverbesserungen; zugleich äußern Kunden und Marktbeobachter Bedenken an der Produktstrategie: Einstiegsmodelle wie A1 und Q2 wurden gestrichen, optionale Ausstattungen wie Schiebedächer fehlen bei manchen Volumenmodellen — Maßnahmen, die junge Käufer und Absatzvolumen gefährden könnten. Premiummarken wie Bentley und Lamborghini zeigen dagegen relative Stabilität: Bentley verzeichnete nur einen leichten Umsatzrückgang, Lamborghini legte sogar zu.

    Parallel treiben strategische Partnerschaften die Mobilitätswende voran: Uber steigt bei Rivian ein, was Robotaxi-Projekte und neue Ökosysteme befeuert — relevant auch für VW-Partnernetzwerke.

    Fazit: VW steht im Spannungsfeld zwischen Sparzwängen und sozialer Verantwortung, zwischen Margendruck und Investitionen in Zukunftstechnologien. Entscheidend für die weitere Kurskorrektur werden Produktstrategie, Kostensteuerung und die Kapitalmarkt-Kommunikation sein.



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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 85,34EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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