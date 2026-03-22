    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 48 Euro

    Infineon im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 48 Euro
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Die Aktien von Infineon erlebten am Freitag eine deutliche Erholung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter geopolitischen Spannungen gelitten hatten. Vorbörslich legten die Papiere mehr als fünf Prozent zu, am Mittag notierten sie noch mit rund 4,5 Prozent im Plus bei 38,80 Euro. Damit setzt sich die volatile Entwicklung der vergangenen Tage fort: Seit Ausbruch des Kriegs rund um den Iran vor etwa drei Wochen waren die Aktien des Münchner Halbleiterkonzerns um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Der Rückgang fand erst an der einfachen 200-Tage-Linie Halt, die auf dem Niveau von Ende Dezember 2025 verläuft.

    Auslöser der Kurswende waren Einschätzungen von JPMorgan: Analyst Sandeep Deshpande hob das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro an und stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch. Damit signalisiert die US-Bank, dass sie das Potenzial für eine Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar sieht. In seiner Begründung nennt Deshpande insbesondere Infineons Stellung als potenzieller Profiteur des stark steigenden Energiebedarfs im Zuge des KI-Einsatzes. Infineon biete Produkte und Lösungen, die in Rechenzentren für höhere Energieeffizienz sorgen; neue Systemarchitekturen könnten die Relevanz dieser Lösungen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 weiter erhöhen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    34,93€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,61€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 13,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Darüber hinaus bewertet der Analyst das zyklisch belastete Geschäft mit der Automobilindustrie als bereits am Tiefpunkt angekommen, was eine Stabilisierung der Nachfrage und damit auch der Umsatz- und Gewinnentwicklung erwarten lässt. Diese Kombination aus strukturellem Tailwind durch KI-getriebene Effizienzanforderungen und der möglichen Erholung im Automobilsektor liefert JPMorgan die Grundlage für die optimistischere Einschätzung.

    Für Anleger bedeutet die Einstufung eine Neubeurteilung des Chancen-Risiko-Profils: Während das Potenzial für höhere Kurse durch das neue Kursziel hervortritt, bleiben die kurzfristigen Unsicherheiten – allen voran geopolitische Risiken und konjunkturelle Schwankungen in der Autoindustrie – relevante Kursrisiken. Auch die kurzfristige Volatilität, die sich zuletzt in Rückschlägen um bis zu 20 Prozent äußerte, unterstreicht die Fragilität des Marktes.

    Insgesamt signalisiert die JPMorgan-Studie ein gestärktes Vertrauen in Infineons mittelfristige Wachstumsstory, gestützt auf Energieeffizienz-Lösungen für Rechenzentren und eine sich stabilisierende Autoindustrie. Ob die Aktie das angehobene Ziel von 48 Euro erreicht, dürfte jedoch weiterhin von makroökonomischen Entwicklungen und geopolitischen Faktoren abhängen.



    Infineon Technologies

    -0,69 %
    -7,65 %
    -18,68 %
    +7,68 %
    +10,20 %
    +13,32 %
    +13,19 %
    +217,47 %
    -46,98 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 37,35EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Infineon im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 48 Euro Die Aktien von Infineon erlebten am Freitag eine deutliche Erholung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter geopolitischen Spannungen gelitten hatten. Vorbörslich legten die Papiere mehr als fünf Prozent zu, am Mittag notierten sie noch mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     