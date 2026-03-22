Infineon im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 48 Euro
Die Aktien von Infineon erlebten am Freitag eine deutliche Erholung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter geopolitischen Spannungen gelitten hatten. Vorbörslich legten die Papiere mehr als fünf Prozent zu, am Mittag notierten sie noch mit rund 4,5 Prozent im Plus bei 38,80 Euro. Damit setzt sich die volatile Entwicklung der vergangenen Tage fort: Seit Ausbruch des Kriegs rund um den Iran vor etwa drei Wochen waren die Aktien des Münchner Halbleiterkonzerns um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Der Rückgang fand erst an der einfachen 200-Tage-Linie Halt, die auf dem Niveau von Ende Dezember 2025 verläuft.
Auslöser der Kurswende waren Einschätzungen von JPMorgan: Analyst Sandeep Deshpande hob das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro an und stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch. Damit signalisiert die US-Bank, dass sie das Potenzial für eine Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar sieht. In seiner Begründung nennt Deshpande insbesondere Infineons Stellung als potenzieller Profiteur des stark steigenden Energiebedarfs im Zuge des KI-Einsatzes. Infineon biete Produkte und Lösungen, die in Rechenzentren für höhere Energieeffizienz sorgen; neue Systemarchitekturen könnten die Relevanz dieser Lösungen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 weiter erhöhen.
Darüber hinaus bewertet der Analyst das zyklisch belastete Geschäft mit der Automobilindustrie als bereits am Tiefpunkt angekommen, was eine Stabilisierung der Nachfrage und damit auch der Umsatz- und Gewinnentwicklung erwarten lässt. Diese Kombination aus strukturellem Tailwind durch KI-getriebene Effizienzanforderungen und der möglichen Erholung im Automobilsektor liefert JPMorgan die Grundlage für die optimistischere Einschätzung.
Für Anleger bedeutet die Einstufung eine Neubeurteilung des Chancen-Risiko-Profils: Während das Potenzial für höhere Kurse durch das neue Kursziel hervortritt, bleiben die kurzfristigen Unsicherheiten – allen voran geopolitische Risiken und konjunkturelle Schwankungen in der Autoindustrie – relevante Kursrisiken. Auch die kurzfristige Volatilität, die sich zuletzt in Rückschlägen um bis zu 20 Prozent äußerte, unterstreicht die Fragilität des Marktes.
Insgesamt signalisiert die JPMorgan-Studie ein gestärktes Vertrauen in Infineons mittelfristige Wachstumsstory, gestützt auf Energieeffizienz-Lösungen für Rechenzentren und eine sich stabilisierende Autoindustrie. Ob die Aktie das angehobene Ziel von 48 Euro erreicht, dürfte jedoch weiterhin von makroökonomischen Entwicklungen und geopolitischen Faktoren abhängen.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 37,35EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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