Infineon im Aufwind: JPMorgan hebt Kursziel auf 48 Euro

Die Aktien von Infineon erlebten am Freitag eine deutliche Erholung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter geopolitischen Spannungen gelitten hatten. Vorbörslich legten die Papiere mehr als fünf Prozent zu, am Mittag notierten sie noch mit rund 4,5 Prozent im Plus bei 38,80 Euro. Damit setzt sich die volatile Entwicklung der vergangenen Tage fort: Seit Ausbruch des Kriegs rund um den Iran vor etwa drei Wochen waren die Aktien des Münchner Halbleiterkonzerns um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Der Rückgang fand erst an der einfachen 200-Tage-Linie Halt, die auf dem Niveau von Ende Dezember 2025 verläuft.

Auslöser der Kurswende waren Einschätzungen von JPMorgan: Analyst Sandeep Deshpande hob das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro an und stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch. Damit signalisiert die US-Bank, dass sie das Potenzial für eine Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar sieht. In seiner Begründung nennt Deshpande insbesondere Infineons Stellung als potenzieller Profiteur des stark steigenden Energiebedarfs im Zuge des KI-Einsatzes. Infineon biete Produkte und Lösungen, die in Rechenzentren für höhere Energieeffizienz sorgen; neue Systemarchitekturen könnten die Relevanz dieser Lösungen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 weiter erhöhen.