Gas-Alarm: Nahost-Angriffe treiben Preise — Europa in Versorgungskrise

Auslöser der Turbulenzen sind militärische Angriffe im Nahen Osten: Israel hatte am Mittwoch das Gasfeld South Pars getroffen, das von Iran und Katar gemeinsam genutzt wird; daraufhin griff der Iran Flüssiggas-Anlagen im katarischen Industriepark Ras Laffan an. US-Präsident Donald Trump drohte auf der Plattform Truth Social mit einer massiven Vergeltung gegen Iran, sollte die Gasindustrie Katars weiter attackiert werden, erklärte zugleich aber, Israel solle das Gasfeld nicht nochmals bombardieren. Diese widersprüchlichen Signale trugen kurzfristig zu Beruhigung, jedoch nicht zur nachhaltigen Risikominimierung bei.

Die Lage am europäischen Erdgasmarkt hat sich zuletzt etwas entspannt, bleibt aber volatil und von geopolitischen Risiken geprägt. Nach starken Ausschlägen in dieser Woche sank der TTF-Frontmonatkontrakt an der Amsterdamer Börse am Freitagnachmittag um drei Prozent auf 59,04 Euro/MWh, nachdem er am Donnerstag zeitweise auf 71,45 Euro gestiegen war. Am Donnerstagmorgen hatte der Preis zuvor ein Tagesplus von 24,5 Prozent auf 67,89 Euro/MWh verzeichnet. Vor Beginn der Angriffe lag der TTF nur bei rund 31 Euro und hat sich damit seitdem mehr als verdoppelt.

Die unmittelbaren Konsequenzen sind spürbar: Störungen an LNG-Anlagen sowie Einschränkungen durch die gefährdete Schifffahrt in der Straße von Hormus verstärken die Furcht vor Lieferengpässen. Besonders betroffen sind asiatische Abnehmer, die verstärkt auf Gaslieferungen aus der Golfregion angewiesen sind; diese Nachfrage wirkt sich wiederum auf Europa aus. Hinzu kommen Sorgen um längerfristige Produktionsausfälle an Gasfeldern.

Für Deutschland stellen die hohen Preise eine zusätzliche Herausforderung dar: Betreiber warnen vor Problemen bei der Wiederbefüllung der Reservoirs. Die Initiative Energien Speichern (Ines) bemängelt fehlende ökonomische Anreize für Einspeicherung angesichts der Preisentwicklung.

Zeitgleich wirken sich die Energiepreisbewegungen in der Erzeugerpreisentwicklung aus: In Deutschland fielen die Erzeugerpreise im Februar überraschend um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr – der zwölfte Rückgang in Folge und stärker als von Analysten erwartet. Energiekosten waren dabei 12,5 Prozent günstiger, Erdgas allein 14,3 Prozent billiger; im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent zurück, während ein Anstieg erwartet worden war. Angesichts der Eskalation im Nahen Osten rechnen Marktbeobachter jedoch mit einer Trendwende und wieder anziehenden Preisen in den kommenden Monaten.

Marktteilnehmer beobachten nun aufmerksam, ob europäische Versorger kurzfristig vermehrt auf Spot-LNG zurückgreifen und Vertragsmengen umschichten, um Speicher noch zu füllen. Energieunternehmen und Regulierer diskutieren eingehend über temporäre Marktanreize oder staatliche Eingriffe, um die saisonale Auffüllung sicherzustellen. Für die Industrie bedeuten volatile Preise unsichere Produktionskosten und mögliche Einschränkungen. Politisch gewinnt die Diversifizierung der Lieferketten an Dringlichkeit; langfristige Verträge, Infrastrukturinvestitionen und strategische Reserven stehen wieder oben auf der Agenda der Energiepolitik. Finanzmärkte preisen mögliche Eingriffe in Risikoprämien ein, und Händler erhöhen mittlerweile deutlich Absicherungsgeschäfte.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 3,094USD auf Ariva Indikation (20. März 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.