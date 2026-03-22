Bund-Renditen klettern über 3% — Nahost-Krise treibt Inflation und Märkte

Treiber der Marktbewegungen sind vor allem die Eskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen Risiken für Öl- und Gaslieferungen. Die amerikanisch-israelischen Militäraktionen gegen den Iran sowie iranische Gegenangriffe haben zu steigenden Energiepreisen geführt, nachdem unter anderem bedeutende Flüssiggasanlagen in Katar beschädigt worden sein sollen. Höhere Rohstoffpreise befeuern die Aussicht auf einen erneuten Inflationsschub, der die realen Zinskosten und die Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik erhöht.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten in dieser Woche unter Druck, getragen von anhaltenden Inflationssorgen und geopolitischer Unsicherheit. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel mehrfach deutlich und notierte zuletzt bei rund 125 Punkten, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zeitweise die Drei-Prozent-Marke überschritt und auf bis zu 3,035 Prozent kletterte. Damit erreichte sie Niveaus, die zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt gesehen wurden.

Die Europäische Zentralbank hält ihren Leitzins vorerst konstant, doch die Kommunikation der Währungshüter hinterließ gemischte Signale. EZB-Präsidentin Christine Lagarde und weitere Notenbankvertreter verwiesen auf die bestehenden Risiken und betonten die Bereitschaft, entschlossen gegen zu hohe Inflation vorzugehen. Zugleich deuteten sie an, man werde die Entwicklung an den Rohstoffmärkten und im Nahen Osten abwarten, bevor neue geldpolitische Schritte unternommen würden. Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern könnten, was eine restriktivere Politik nötig machen würde.

Auch geldpolitische Aussagen der US-Notenbank beeinflussten die Stimmung. Jerome Powell betonte, höhere Energiepreise könnten die Inflation kurzfristig anheben und dass ohne einen deutlichen Rückgang der Teuerung Zinssenkungen nicht gerechtfertigt seien. Dies trug zur Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar und zu höheren Renditen an den Rentenmärkten bei.

Marktteilnehmer suchen weiterhin nach sicheren Anlagemöglichkeiten, wodurch die Nachfrage nach Staatsanleihen phasenweise zunahm. Insgesamt bleibt das Bild volatil: Kurzfristig dominieren geopolitische Schlagzeilen und Rohstoffpreisentwicklungen die Kurse, mittelfristig aber könnten anhaltend höhere Inflationserwartungen eine dauerhaft straffere Geldpolitik und damit höhere Renditen festschreiben.

Für Anleger bedeuten die jüngsten Entwicklungen eine anspruchsvolle Situation. Kurzfristig bieten Bundesanleihen als sicherer Hafen Schutz vor Aktienrisiken, doch die realen Renditen bleiben unter Druck, falls die Inflation weiter anzieht. Institutionelle Investoren und Versicherer müssen ihre Duration- und Risikoallokation überprüfen; Banken sehen steigende Refinanzierungskosten und können diese an Kreditnehmer weitergeben. Für die deutsche Fiskalpolitik erhöhen sich die Finanzierungskosten, sodass langfristig höhere Haushaltsdisziplin und eine Neubewertung von Investitionsplänen erforderlich sein könnten. Sollte die EZB tatsächlich die Zinsen anheben, wäre mit weiteren Kursverlusten bei Anleihen und verstärkter Volatilität an den Kapitalmärkten zu rechnen. Alternativ würde eine weltweite Beruhigung des Nahostkonflikts und fallende Energiepreise Erleichterung bringen und die Renditen wieder drücken. Lage bleibt anspruchsvoll.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 125,1EUR auf L&S Exchange (20. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.