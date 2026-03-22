Lenzing 2025: Top‑Ratings, neue Premium‑Fasern und Net‑Zero‑Plan

Kernpunkte des Berichts sind gezielte Investitionen in Premiumisierung, operative Exzellenz, technologische Innovationen und Nachhaltigkeit. Lenzing erweitert sein Produktportfolio: neue LENZING Lyocell Fill‑Qualitäten sollen Wärmeisolation und Feuchtigkeitsmanagement verbessern, VEOCEL Lyocellfasern erhöhen die Reinigungseffizienz bei Wischtüchern und bieten laut Unternehmen eine nachhaltige Alternative zu erdölbasierten Materialien, und TENCEL Lyocell‑HV100 mit Variocut‑Technologie zielt auf naturnahe Denim‑Texturen. Marktrelevanz signalisieren Partnerschaften wie die Produkteinführung mit Edgewell in Nordamerika für Hygieneprodukte auf Lyocellbasis.

Lenzing hat seinen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 unter dem Leitmotiv „LEAD TRANSFORMATION – GENERATE IMPACT“ vorgelegt und skizziert darin die strategische Ausrichtung des Faserherstellers als Treiber einer biobasierten, kreislauforientierten Textilwirtschaft. Das Unternehmen betont, 2025 trotz widriger Rahmenbedingungen Fortschritte in Wirtschaftlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit erzielt zu haben. Vorstandsteam-Mitglieder Mathias Breuer, Christian Skilich und Georg Kasperkovitz heben eine verbesserte Ergebnislage und ein geschärftes Unternehmensprofil hervor.

Technologie‑ und Forschungsprojekte stehen im Fokus: In Kooperation mit Adidas und der Hochschule Niederrhein testet Lenzing ein geschlossenes Recyclingverfahren zur Wiederverwendung von Lyocellfasern; im EU‑Projekt CELLFIL wird die Skalierung von Lyocell‑Filamenten als Ersatz für synthetische Fasern vorangetrieben. Zur Stärkung der Vliesstoffsparte investiert Lenzing 15 Mio. EUR in die Erweiterung der VEOCEL Viscostar‑Kapazitäten, mit besonderer Ausrichtung auf Damenhygieneanwendungen.

Die Nachhaltigkeitsbilanz wird durch externe Ratings untermauert: Fünfte EcoVadis‑Platinbewertung in Folge (Top 1 %), Platz 1 im Canopy Hot Button Report sowie CDP „Triple A“‑Bewertungen für Klima, Wasser und Wälder und eine „Low Risk“/ESG‑Leader‑Einstufung von Sustainalytics. Operativ treibt Lenzing den Klimaschutz voran, verfolgt wissenschaftlich fundierte Emissionsziele (Scope 1–3) mit Net‑Zero‑Ambition bis 2050 und erhöht den Einsatz erneuerbarer Energien, unter anderem durch 100% netzbasierten Ökostrombezug für sieben Standorte und Ausbau der Photovoltaik am Standort Lenzing.

Ökonomische Kennzahlen für 2025: Umsatz 2,60 Mrd. EUR, Nennkapazität 1,110 Mio. Tonnen Faser, 7.738 Vollzeitkräfte. Die Jahresfinanz‑ und Nachhaltigkeitsberichte sind digital verfügbar.

Fazit: Lenzing positioniert sich klar als nachhaltiger Premiumanbieter und Innovationsmotor in der Textil‑ und Vliesstoffindustrie. Die Kombination aus Produktentwicklung, strategischen Partnerschaften, Investitionen in Kapazitäten und starken Nachhaltigkeitsratings stärkt das Profil gegenüber Markenkunden und ESG‑orientierten Investoren. Herausforderungen bleiben: Das Management spricht von einem „herausfordernden Jahr“, die Umsetzung von Skalierungsprojekten und die Marktakzeptanz bei Preis- und Wettbewerbsdruck bleiben entscheidend für künftiges Wachstum.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 20,50EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.