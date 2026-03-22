Iran
Mehr als 1.500 Tote seit Kriegsbeginn
Für Sie zusammengefasst
- Mehr als 1.500 Tote durch US‑israelische Angriffe
- Mehr als 200 Kinder und Jugendliche im Iran getötet
- 21.000 Verletzte und Evakuierung von über 220 Zentren
Foto: Siarhei - 356130783
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar nach offiziellen Angaben mehr als 1.500 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mehr als 200 Menschen im Alter von unter 18 Jahren, teilte der iranische Staatssender Irib unter Berufung auf das Gesundheitsministerium auf der Plattform X mit. 21.000 weitere Menschen seien verletzt. Mehr als 220 medizinische Zentren hätten evakuiert werden müssen. 21 medizinische Mitarbeiter seien tot, berichtete der iranische Sender weiter./ln/DP/nas
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