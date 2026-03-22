PVA TePla: Auftrags-Boom (+78%) trotz Umsatzrückgang — Montega: Buy 30€

Konkret sank der Konzernumsatz 2025 auf 244,3 Mio. EUR (-9,6 %), das EBITDA belief sich auf 25,3 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 10,4 % entspricht (-7,3 Prozentpunkte). Hauptgrund für den Rückgang war das Segment Semiconductor Systems: Hier fiel der Umsatz um 16,5 % auf 156,6 Mio. EUR, die EBITDA-Marge reduzierte sich wegen Unterauslastung deutlich auf 14,6 % (-6,8 Prozentpunkte). Demgegenüber erwies sich das Segment Industrial Systems als widerstandsfähig und wies ein Umsatzwachstum von 6,2 % auf 87,6 Mio. EUR, getragen von solider Nachfrage in den Endmärkten Energy und Aerospace.

PVA TePla steht nach Vorlage der Jahreszahlen 2025 und dem Ausblick für 2026 vor einem Zwischenjahr: Trotz spürbarer Belastungen durch Projektverschiebungen bleibt das Geschäft durch eine deutliche Auftragsdynamik stabilisiert, die die Perspektive für 2027 deutlich verbessert. Das Analysehaus Montega bestätigt in seinem Update die Kaufempfehlung und ein Kursziel von 30,00 EUR.

Die erfreuliche Nachricht ist der kräftige Anstieg des Auftragseingangs: Insgesamt legten die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 77,7 % zu; bereits im vierten Quartal lagen die Orders bei über 90 Mio. EUR, und die Book-to-Bill-Ratio für Semiconductor Systems erreichte rund 1,2. Dieses Momentum setzte sich zu Jahresbeginn 2026 fort: Im Bereich Metrologie verzeichnete PVA TePla YTD einen Auftragseingang von rund 50 Mio. EUR, darunter erste Bestellungen für High Bandwidth Memory (HBM)-Anwendungen. Solche akustischen Metrologiesysteme dienen der Fehlererkennung im Advanced Packaging und sind für leistungsintensive Rechenzentren relevant.

Für die kurzfristige Umsatzentwicklung dämpfend wirkt jedoch die lange Realisierungszeit vieler Aufträge. Einige Metrologie-Projekte sollen erst 2027 umgesetzt werden — deutlich über den üblichen 4–6 Monaten — weil Kunden früh Produktionskapazitäten sichern. Im Segment Material Solutions liegen die Vorlaufzeiten typischerweise bei 12–18 Monaten, sodass zahlreiche Ende-2025 eingegangene Orders erst 2027 ertragswirksam werden. Folglich erwartet Montega moderates Umsatzwachstum 2026, aber eine deutlich erhöhte Visibilität für 2027.

Ausblick: Für das Erreichen der Guidance 2026 sind nach Montega noch weitere signifikante Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte erforderlich. Gleichzeitig bleibt der operative Wachstumspfad intakt; daher bestätigt Montega seine Schätzungen weitgehend und hält an der Kaufempfehlung und dem Kursziel von 30,00 EUR fest. Auch Jefferies bleibt mit einem Kursziel von 31 EUR auf "Buy". Anleger sollten jedoch die verlängerten Vorlaufzeiten und die damit verbundene zeitliche Verschiebung von Umsatz und Ergebnis beachten. Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.