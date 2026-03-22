Fuchs trotzt US‑Zöllen und Energie‑Schock: Dividende steigt

Finanziell verzeichnete Fuchs einen leichten Umsatzanstieg um ein Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich marginal um eine Million Euro auf 435 Millionen Euro, während der Jahresüberschuss bei 306 Millionen Euro lag – ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Kennzahlen lagen damit leicht über den Erwartungen von Analysten, die zuvor einen moderaten Ergebnisrückgang prognostiziert hatten. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Dividende für eine Vorzugsaktie um sechs Cent auf 1,23 Euro anzuheben, was die Aktionärsrendite stützt und Vertrauen in die Ertragsstabilität signalisiert.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat das Geschäftsjahr 2025 mit nahezu unveränderten Ergebnissen abgeschlossen und damit den Widerstandsfähigkeits-Charakter seines Geschäftsmodells demonstriert. Vorstandschef Stefan Fuchs bezeichnete das vergangene Jahr als „geopolitisch anspruchsvoll“; besonders die US-Zollpolitik habe das Geschäft belastet. In Deutschland wirkten sich hohe Energiepreise sowie Absatzrückgänge in der Automobilindustrie dämpfend auf das operative Geschäft aus.

Für 2026 erwartet Fuchs eine moderate Erholung: Der Umsatz soll auf rund 3,7 Milliarden Euro steigen, das Ebit auf etwa 450 Millionen Euro. Gleichzeitig betont das Management, dass keine deutliche Verbesserung des konjunkturellen Marktumfelds erwartet wird, sodass die Ziele eher eine vorsichtige Optimierung als eine Erholung auf breiter Front widerspiegeln. Insgesamt liegen die Prognosen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen, was die Glaubwürdigkeit der Zielvorgaben untermauert.

Management betonte zugleich, dass das Unternehmen weiterhin auf Diversifikation, operative Effizienz und konsequentes Kostenmanagement setze, um Margen zu stützen. Mit einer breiten internationalen Aufstellung könne Fuchs regionale Schwankungen abfedern, dennoch blieben Handelsbarrieren und volatile Rohstoffpreise Risikofaktoren. Analysten hoben hervor, dass die Ergebnisstabilität angesichts der externen Belastungen positiv zu werten sei, warnten aber vor übertriebenem Optimismus, solange die Nachfrage in der Automobilbranche nicht nachhaltig anziehe. Wie sich Wechselkurse und mögliche neue US-Zollmaßnahmen entwickeln, bleibt ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Der Vorstand will dies aufmerksam beobachten.

An den Kapitalmärkten reagierten Anleger positiv auf die Zahlen und den Ausblick. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legten die Fuchs-Aktien gegenüber dem Vortageskurs um rund 1,6 Prozent auf 34,07 Euro zu. Trotz dieses Anstiegs notieren die Papiere im laufenden Xetra-Handel jedoch immer noch mehr als zehn Prozent unter dem Jahresbeginnsniveau, was die Volatilität und die Belastungen durch makroökonomische Faktoren reflektiert.

Fazit: Fuchs zeigt 2025 operative Stabilität trotz geopolitischer und konjunktureller Gegenwinde. Die moderate Dividendenanhebung und der vorsichtige, aber positive Ausblick für 2026 dürften Anlegern und Analysten signalisieren, dass das Unternehmen seine Profitabilität verteidigen kann, auch wenn das externe Umfeld weiterhin herausfordernd bleibt.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 32,66EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.