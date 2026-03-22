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    Aktienalarm: Goldman senkt Kursziel – Piloten zeigen Kompromiss

    Aktienalarm: Goldman senkt Kursziel – Piloten zeigen Kompromiss
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Goldman Sachs senkt Kursziel und stuft Lufthansa ab – Pilotenunion signalisiert Verhandlungsbereitschaft: Zwei Nachrichten, die Anleger und Manager gleichermaßen herausfordern. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat am 20. März ihr Kursziel für die Lufthansa von 7,10 auf 6,60 Euro reduziert und die Empfehlung von "Neutral" auf "Sell" verschärft. Analyst Patrick Creuset begründet den Schritt mit den weitreichenden Folgen des Kriegs im Iran: steigende Kerosinpreise, höhere Langstreckentarife und zugleich wachsende Luftfrachtumsätze. Creuset passte seine Bewertungsmodelle für Lufthansa und die Airline-Holding IAG an und betont, dass das Netto-Ergebnis dieser Faktoren stark von der Dauer des Konflikts sowie möglichen Verwerfungen am Ölmarkt abhänge. Kurzfristig herrscht daher große Prognoseunsicherheit – ein Grund, warum die Bank die Aktie schlechter bewertet.

    Parallel dazu gibt es Bewegung in einem operativen Risiko, das Lufthansa seit Monaten belastet: dem Tarifkonflikt mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Kurz vor den Osterferien hat die VC ein Angebot des Konzerns zur betrieblichen Altersversorgung angenommen, sich dieses erläutern zu lassen; ein Treffen ist für die kommende Woche angesetzt. Für Passagiere wäre das zumindest eine Atempause nach zwei Streikwellen, die bereits Hunderte Flüge ausfallen ließen und Tausende Reisepläne durchkreuzten. Die Gewerkschaft macht allerdings deutlich, dass nur substanzielle Gespräche möglich seien, wenn ihre Forderungen zur Betriebsrente ernsthaft berücksichtigt werden. Nach aktueller Einschätzung könne man noch keine wesentliche Veränderung erkennen, heißt es von VC-Präsident Andreas Pinheiro.

    Lufthansa schlägt einen Umbau der Versorgungssysteme vor: Verzicht auf die bisher übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte zugunsten einer kostenneutralen Umverteilung, die die Betriebsrenten für alle Piloten um bis zu 50 Prozent erhöhen würde. Kritisch bleibt jedoch die Frage, wie Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten, die kurz vor der Übergangsversorgung stehen, abgesichert werden.

    Für Anleger und das Management summieren sich damit makroökonomische und operative Risiken. Die Goldman-Sachs-Abstufung spiegelt die erhöhte Volatilität durch geopolitische Unsicherheit und volatile Ölpreise wider; die laufenden Tarifgespräche unterstreichen das anhaltende Personalrisiko, das kurzfristig zu weiteren Störungen in Flugprogramm und Umsatz führen kann. Entscheidungsträger und Investoren sollten in den kommenden Wochen vor allem drei Faktoren beobachten: den Verlauf des Iran-Konflikts und Ölpreisentwicklung, das Ergebnis der Verhandlungen mit der VC sowie die Effektivität von Lufthansas Maßnahmen zur Kostendämpfung und Ertragsstabilisierung (Hedging, Preissetzung, Frachtentwicklung).



    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,07 % und einem Kurs von 7,316EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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