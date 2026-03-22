Generationswechsel bei HORNBACH: Harsch neuer Chef – Umsatz stabil

Strategisch signalisiert die Berufung eines erfahrenen Managers wie Harsch, der weiterhin Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG bleibt, Kontinuität und operative Verlässlichkeit. Gleichzeitig stärkt die Aufnahme von Jan und Nils Hornbach die familieninterne Kontrolle und stellt sicher, dass Handels- und Immobiliengeschäft weiterhin eng verzahnt geführt werden. Der Aufsichtsrat betonte, dass Stabilität im Management in wirtschaftlich volatilen Zeiten Vorrang habe, um den Fokus auf Kundenbedürfnisse zu behalten.

Die HORNBACH-Gruppe hat mit einer Personal- und einer Zahlenmeldung die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Der Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG berief zum 1. November 2026 Erich Harsch (64) zum Vorstandsvorsitzenden der persönlich haftenden Gesellschafterin der Holding; er tritt die Nachfolge von Albrecht Hornbach (71) an, dessen Vertrag Ende Oktober 2026 ausläuft. Parallel wurden Jan Hornbach (43) und Nils Hornbach (37) in den Vorstand der Management AG berufen. Alle drei bleiben zugleich in ihren Funktionen bei der HORNBACH Baumarkt AG; Finanzvorständin Dr. Joanna Kowalska komplettiert damit das künftige Führungsteam. Die Personalentscheidungen sind Ausdruck eines geplanten Generationswechsels, den Albrecht Hornbach bereits 2023 initiiert hatte und der die familiengeführte Unternehmensstruktur stabil fortschreiben soll.

Zeitgleich legte die Gruppe vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025/26 vor: Der Nettoumsatz stieg um 3,8 Prozent auf 6.433,9 Mio. EUR, womit die Prognose vom Mai 2025 erreicht wurde. Das Adjusted EBIT lag mit 264,7 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau (269,5 Mio. EUR). Allerdings verschlechterte sich das Ergebnis im vierten Quartal: Trotz eines Umsatzplus von 3,8 Prozent auf 1.296,1 Mio. EUR fiel das Adjusted EBIT saisonbedingt auf -34,8 Mio. EUR (Vorjahr: -30,5 Mio. EUR). HORNBACH führt das auf gestiegene Kosten zurück, die im Winterquartal nicht vollständig kompensiert werden konnten.

Die Kombination aus geplanter Führungsübergabe und stabiler Ergebnisentwicklung spricht für einen behutsamen Übergang in der Unternehmenssteuerung. Marktseitig werden nun die endgültigen, geprüften Zahlen am 19. Mai 2026 erwartet; das Trading Statement folgt am 25. März. Die Gruppe betreibt 176 Märkte, beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter und bleibt als SDAX-notiertes Familienunternehmen ein relevanter Akteur im europäischen DIY-Segment.

Für Anleger ist die Kombination aus stabiler Umsatzentwicklung und leicht rückläufigem Adjusted EBIT ein Signal: HORNBACH erfüllt die Prognose, steht aber unter Margendruck durch gestiegene Kosten im saisonal schwachen Quartal. Entscheidend wird sein, wie das Management Kostenmanagement, Preisstrategie und das wachsende Online- und Immobiliengeschäft (Baustoff Union, Immobilien AG) zusammenspielt, um Profitabilität nachhaltig zu sichern. Die klare Nachfolgeregelung reduziert Governance-Risiken und dürfte bei institutionellen Investoren positiv bewertet werden. Wachstumsthemen und Effizienzmaßnahmen bleiben zentrale Bewertungsfaktoren für Anleger im laufenden Geschäftsjahr weiterhin.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 80,10EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.