NORMA-Beben: Levy überschreitet 5% – Goldman Sachs mit 13% Exposure

Innerhalb von zwei Tagen hat NORMA Group SE zwei nach § 40 WpHG veröffentlichungspflichtige Stimmrechtsmitteilungen bekanntgegeben, die auf unterschiedliche Eigentümerkonstellationen und Ausgestaltungsformen von Anteilen hinweisen. Beide Mitteilungen wurden über den Verbreitungsdienst EQS News übermittelt.

Am 19. März 2026 meldete The Goldman Sachs Group, Inc. auf freiwilliger Basis eine Konzernmeldung mit auslösender Schwellenüberschreitung auf Ebene einer Tochtergesellschaft. Stichtag der Schwellenberührung war der 16. März. Nach der Mitteilung beliefen sich die direkt bzw. zugerechneten Stimmrechte auf 1.249.509 Aktien, was 3,92 % der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtstimmrechte (31.862.400) entspricht. Darüber hinaus wies Goldman Sachs ein wesentlich größeres Engagement über Instrumente aus: Unter b.1 sind „Right To Recall“ (2.368.439 Stimmrechte, 7,43 %) und „Right Of Use“ (366.387; 1,15 %) genannt; b.2 umfasst derivative Positionen wie einen Swap (149.423; 0,47 %) und Call‑Warrants (113.382; 0,36 %). Zusammengenommen ergibt das ein instrumentelles Exposure von rund 9,41 % und eine kumulierte wirtschaftliche Beteiligung von 13,33 %. In der Meldung wird die Konzernstruktur aufgeführt; auffallend ist die Angabe, dass Goldman Sachs International in der Konsolidierung mit 5,31 % Stimmrechten und 8,00 % Instrumenten erscheint. Die Meldung betont, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch selbst andere stimmrechtsinhabende Unternehmen beherrscht.

Am 20. März 2026 gab der Investmentmanager und Milliardär Noah G. Levy seine Stimmrechtsmitteilung ab. Stichtag war der 17. März. Levy meldete über zugerechnete Positionen 1.595.021 Aktien, entsprechend 5,01 % der nun angegebenen Gesamtstimmrechte (31.826.400). Nach seiner letzten Meldung lag die Beteiligung noch bei 3,30 %. Die relevanten Vehikel sind Newtyn Management, LLC (5,01 %) sowie weitere Newtyn‑ und Newtyn‑TE‑Strukturen, über die teilweise 3,12 % zugerechnet werden.

Bewertung: Beide Meldungen geben Aufschluss über unterschiedliche Arten von Kapitalmarktexposure. Während Levy mit einer reinen Stimmrechtsbeteiligung die 5‑Prozent‑Schwelle überschreitet und damit formell als relevanter Aktionär gilt, zeigt Goldman Sachs ein überwiegend instrumentelles Engagement, das wirtschaftliche Einflussgrößen größer erscheinen lässt als die unmittelbaren Stimmrechte. Solche Konstellationen sind für Analysten und Investoren relevant, weil sie kurz- bis mittelfristig Abstimmungs‑ und Stimmgewicht im Aktionariat beeinflussen können.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 14,92EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.