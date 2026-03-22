Knorr‑Bremse zahlt mehr: Dividende 1,90 € – Digital‑Kandidat nominiert

Im Zentrum der Tagesordnung steht der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, die Aktionäre mit einer erhöhten Dividende zu beteiligen: Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Ausschüttung von 1,90 Euro je Aktie empfohlen — rund neun Prozent mehr als im Vorjahr (1,75 Euro). Aus dem Bilanzgewinn von 889,0 Mio. EUR sollen 306,28 Mio. EUR an die Aktionäre ausgeschüttet, 250,0 Mio. EUR in andere Gewinnrücklagen eingestellt und der Rest von 332,72 Mio. EUR vorgetragen werden. Zahltag wäre planmäßig der 6. Mai 2026.

Knorr‑Bremse hat seine ordentliche Hauptversammlung für den 30. April 2026 in München einberufen — sie findet als virtuelle Versammlung ohne physische Präsenz statt. Vorstand und Aufsichtsrat übertragen Stimmrechte ausschließlich per Briefwahl (auch elektronisch) oder durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter; eine Live‑Übertragung mit Bild und Ton ist vorgesehen. Anmelde‑ und Nachweisstichtag für Anteilseigner ist der 8. April 2026, Anmeldeschluss der 23. April.

Weitere Beschlussvorlagen betreffen die Feststellung und Erläuterung der Jahres‑ und Konzernabschlüsse 2025, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für 2025. Der Aufsichtsrat empfiehlt die Bestellung der KPMG AG als Abschluss‑ und Konzernabschlussprüfer für 2026 sowie als Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresberichts und — vorsorglich vor dem EU‑Rechtsrahmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung — als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts.

Personalentscheidungen prägen die Versammlung: Mit dem Ende der Hauptversammlung endet turnusgemäß die Amtszeit aller sechs von den Anteilseignern gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Dr. Sigrid Nikutta tritt nicht erneut an; als ihr Nachfolger ist Dr. Christian Schlögel nominiert, Digitalisierungs‑ und KI‑Experte mit einschlägiger Industrieerfahrung. Daneben schlägt der Aufsichtsrat die Wiederwahl von Dr. Reinhard Ploss (Vorsitzender), Stephan Sturm, Kathrin Dahnke, Dr. Stefan Sommer und Julia Thiele‑Schürhoff vor. Der Vorschlag berücksichtigt das gesetzliche Diversitätsgebot (jeweils mindestens 30 % Frauen und Männer) und die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Knorr‑Bremse veröffentlicht zugleich den Geschäftsbericht 2025: Das Unternehmen erzielte rund 7,8 Mrd. EUR Umsatz und beschäftigt etwa 30.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten. Die Einberufung enthält umfangreiche Hinweise zu Aktionärsrechten — von Ergänzungsverlangen über Gegenanträge bis zu Rederechten per Videokommunikation — sowie rechtliche und datenschutzrechtliche Informationen. Insgesamt signalisiert der Vorstandspolitikmix aus Dividendensteigerung, Governance‑Anpassungen und Audit‑Vorsorge eine konsolidierte Ausrichtung auf Shareholder‑Return, Compliance und digitale Transformation.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 95,80EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.