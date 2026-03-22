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    Saudi-Arabien weist Irans Militärattaché aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Arabien weist iranische Militärs aus
    • Ausreiseaufforderung innerhalb von 24 Stunden
    • Iran greift wiederholt mit Drohnen und Raketen an
    Saudi-Arabien weist Irans Militärattaché aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat den Militärattaché der iranischen Botschaft sowie seinen Vertreter und drei Mitarbeiter zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen. Sie seien aufgefordert, Saudi-Arabien innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

    Es verwies auf fortgesetzte Aktionen der Islamischen Republik gegen Saudi-Arabien - "seine Souveränität, zivile Einrichtungen, Zivilisten, wirtschaftliche Interessen und diplomatische Vertretungen innerhalb des Königreichs".

    Im Zuge der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran attackieren die iranischen Streitkräfte immer wieder Saudi-Arabien und andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf mit Raketen und Drohnen. Erst am Abend hieß es vom saudischen Verteidigungsministerium, man habe mehrere Drohnen im Osten des Landes abgefangen. Die Regierung in Riad bezeichnet Irans Angriffe als Verstoß gegen das Völkerrecht.

    Am Donnerstag hatte bereits der Golfstaat Katar die Militär- und Sicherheitsattachés der iranischen Botschaft sowie deren Mitarbeiter des Landes verwiesen./vee/DP/nas






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