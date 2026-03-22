Saudi-Arabien weist Irans Militärattaché aus

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat den Militärattaché der iranischen Botschaft sowie seinen Vertreter und drei Mitarbeiter zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen. Sie seien aufgefordert, Saudi-Arabien innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

Es verwies auf fortgesetzte Aktionen der Islamischen Republik gegen Saudi-Arabien - "seine Souveränität, zivile Einrichtungen, Zivilisten, wirtschaftliche Interessen und diplomatische Vertretungen innerhalb des Königreichs".