Rational dreht das Blatt: Sonderdividende löst Analysten‑Upgrade aus

Rational hat mit seinen am Markt vorgelegten Zahlen und der Dividendenankündigung für Bewegung in der Analystenlandschaft gesorgt: Während die Kanadier von RBC zunächst bei einem Kursziel von 580 Euro an der Einstufung „Underperform“ festhielten und das Ergebnis je Aktie als leicht unter Konsens bewertet hatten, folgte nur einen Tag später eine deutlich positivere Neubewertung. Analyst Sebastian Kuenne hob das Kursziel auf 640 Euro an und stufte die Aktie von „Underperform“ auf „Sector Perform“ hoch. Begründet wird der Sinneswandel mit starken Quartalszahlen, einem zuversichtlichen Wachstums- und Margenausblick sowie dem Kursrückgang der Aktie in den vergangenen 18 Monaten. Kuenne bemerkte, dass er Rational erstmals seit sieben Jahren nicht mehr negativ sehe und dass der Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche so gering sei wie seit 24 Jahren nicht mehr.

Kernbefunde aus den Berichten: Das bereinigte Ergebnis je Aktie verfehlte die Konsensschätzung zwar leicht, doch der Dividendenvorschlag fiel deutlich höher aus als erwartet und übertraf sowohl die Schätzung des Analysten als auch die Markterwartung. Die für das laufende Jahr ausgegebenen Zielvorgaben lagen insgesamt auf dem Niveau der Konsenserwartungen. Diese Kombination aus solider operativer Entwicklung und einer attraktiveren Ausschüttungspolitik erklärt die gemischten, zuletzt jedoch positiveren Einschätzungen.