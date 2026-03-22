Nemetschek: Amundi rutscht unter 3% – Jefferies senkt Kursziel auf 90€

Die Nemetschek SE steht dieser Woche im Blickpunkt sowohl wegen einer formalen Stimmrechtsmitteilung als auch wegen einer aktualisierten Analysteneinschätzung. Am 19. März 2026 veröffentlichte das Unternehmen über den Dienstleister EQS eine Meldung nach § 40 Abs. 1 WpHG: Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seinen Anteil an Nemetschek-Offenen Aktien gemäß der Mitteilung am 17. März 2026 unter die Drei-Prozent-Schwelle gesenkt. Künftig werden 2,99 Prozent der Stimmrechte zugerechnet, zuvor waren es 3,07 Prozent. Bezogen auf die insgesamt nach § 41 WpHG angegebenen 115,500,000 Stimmrechte entspricht dies einem Bestand von 3.452.650 zugerechneten Aktien. In der Mitteilung wird betont, dass Amundi weder selbst beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, denen Stimmrechte von Nemetschek zugerechnet würden; die Angabe nennt zudem die Konzernglieder wie Amundi Asset Management und weitere Einheiten ohne Überschreitung relevanter Schwellenwerte.

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies seine Bewertung und sein Kursziel für Nemetschek überarbeitet: Das Kursziel wurde von 110 auf 90 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung „Buy“ blieb jedoch bestehen. Analyst Charles Brennan begründet die Anpassung damit, dass die veröffentlichten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 den zuvor kommunizierten Eckdaten entsprachen und der Ausblick im Bereich der Konsenserwartungen liege. Trotz dieses soliden Berichtsbildes erscheine die Aktie weiterhin unterbewertet, da Nemetschek in Brennans Beobachtungsuniversum als das am schnellsten wachsende Unternehmen gelte—ein Wachstum, das sich nach Einschätzung der Studie bislang nicht in der Bewertung widerspiegele.