Nemetschek: Amundi rutscht unter 3% – Jefferies senkt Kursziel auf 90€
Die Nemetschek SE steht dieser Woche im Blickpunkt sowohl wegen einer formalen Stimmrechtsmitteilung als auch wegen einer aktualisierten Analysteneinschätzung. Am 19. März 2026 veröffentlichte das Unternehmen über den Dienstleister EQS eine Meldung nach § 40 Abs. 1 WpHG: Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seinen Anteil an Nemetschek-Offenen Aktien gemäß der Mitteilung am 17. März 2026 unter die Drei-Prozent-Schwelle gesenkt. Künftig werden 2,99 Prozent der Stimmrechte zugerechnet, zuvor waren es 3,07 Prozent. Bezogen auf die insgesamt nach § 41 WpHG angegebenen 115,500,000 Stimmrechte entspricht dies einem Bestand von 3.452.650 zugerechneten Aktien. In der Mitteilung wird betont, dass Amundi weder selbst beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, denen Stimmrechte von Nemetschek zugerechnet würden; die Angabe nennt zudem die Konzernglieder wie Amundi Asset Management und weitere Einheiten ohne Überschreitung relevanter Schwellenwerte.
Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies seine Bewertung und sein Kursziel für Nemetschek überarbeitet: Das Kursziel wurde von 110 auf 90 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung „Buy“ blieb jedoch bestehen. Analyst Charles Brennan begründet die Anpassung damit, dass die veröffentlichten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 den zuvor kommunizierten Eckdaten entsprachen und der Ausblick im Bereich der Konsenserwartungen liege. Trotz dieses soliden Berichtsbildes erscheine die Aktie weiterhin unterbewertet, da Nemetschek in Brennans Beobachtungsuniversum als das am schnellsten wachsende Unternehmen gelte—ein Wachstum, das sich nach Einschätzung der Studie bislang nicht in der Bewertung widerspiegele.
Für Investoren bedeuten die Nachrichten eine nüchterne Bestandsaufnahme: Institutionelle Anleger wie Amundi passen ihre Positionen marginal an, während Analysten die Ertragsqualität bestätigen, aber Bewertungsprojektionen nach unten justieren. Kurzfristig könnten die Mitteilung über die Unterschreitung der 3-Prozent‑Marke und das niedrigere Kursziel für leichte Volatilität sorgen. Mittelfristig bleibt die Kerndiskussion jedoch bestehen: Inwiefern wird das erzielte Wachstum von Nemetschek von Märkten und Investoren künftig höher bewertet? Die Antwort darauf dürfte die Kursentwicklung in den kommenden Quartalen maßgeblich bestimmen.
Das Unternehmen ist als Anbieter spezialisierter Softwarelösungen vor allem für Architektur, Engineering, Construction und das Lifecycle-Management von Bauprojekten bekannt. Umsatzwachstum wird getragen von Lizenz- und Abo-Geschäft, Cloud-Angeboten sowie Zukäufen zur Ergänzung der Plattform. Analysten beobachten neben organischem Wachstum besonders die Margenentwicklung, die Umstellung auf wiederkehrende Erlöse und potenzielle Effizienzsteigerungen durch Produktkonsolidierung. Risiken bleiben konjunkturelle Schwächen im Bauwesen, Wechselkurseffekte und ein verschärfter Bewertungsdruck im Technologiesegment. Sollte Nemetschek hingegen die hohe Wachstumsdynamik mit stabilen Margen verbinden, könnten Rating- und Kursziele rasch angepasst werden. Für Anleger bleibt entscheidend, ob das Unternehmen seine Wachstumsstory nachhaltig in Profitabilität überführt. Der Markt wird die nächste Quartalsberichterstattung genau beobachten und bewerten.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 69,00EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.