BNP Paribas knackt 5% bei flatexDEGIRO – DWS schwankt um 3%

Mehrere Stimmrechtsmitteilungen zu flatexDEGIRO SE, übermittelt via EQS News, dokumentieren in der dritten Märzwoche 2026 bedeutende Veränderungen bei zwei institutionellen Anlegern. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG gemeldeten Stimmrechte des Frankfurter Online‑Brokers beträgt unverändert 110.134.548.

flatexDEGIRO SE – Kurzmeldung aus der Sitzungs- und Meldepflicht: BNP Paribas überschreitet 5‑Prozent‑Marke, DWS bewegt sich durch Aktiensicherheiten um 3 Prozent

Höhepunkt ist die Meldung von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe SAS (Sitz: Paris). Zum 17.03.2026 überschritt der Asset Manager die 5‑Prozent‑Schwelle und meldete einen aggregierten Stimmrechtsanteil von 5,03 % (absolut 5.537.304 Stimmrechte) – nach zuvor gemeldeten 3,01 %. Damit ist BNP Paribas künftig ein relevanter Aufsichts‑ und Stimmrechtsakteur bei flatexDEGIRO. In der Mitteilung werden lediglich Aktienpositionen ausgewiesen; derivative Instrumente wurden nicht eingesetzt. Die Veröffentlichung erfolgte am 19.03.2026.

Parallel meldete die DWS Investment GmbH Bewegungen um die 3‑Prozent‑Marke, die auf Sicherheitenvereinbarungen zurückzuführen sind. Am 16.03.2026 gab DWS die Rückgabe von Aktiensicherheiten an und meldete daraufhin einen Anteil von 2,96 % (3.263.214 Stimmrechte). Einen Tag später, am 17.03.2026, erhöhte sich der gemeldete Anteil durch erhaltene Aktiensicherheiten auf 3,16 % (3.476.765 Stimmrechte). Beide Mitteilungen weisen ebenfalls aus, dass keine Instrumente im Sinne der §§ 38 WpHG eingesetzt wurden. Die Eingänge und Rückgaben erfolgten demnach offenbar im Rahmen von Sicherheitenübertragungen und nicht als dauerhafte Erwerbungen bzw. Veräußerungen.

Beide Meldepflichtige betonen, dass sie weder beherrscht werden noch andere Unternehmen beherrschen, denen Stimmrechte von flatexDEGIRO zugerechnet werden würden; Ketten von Tochtergesellschaften wurden nicht angegeben. FlatexDEGIRO wird als Emittent mit Sitz im Omniturm, Große Gallusstraße 16–18, Frankfurt, sowie mit dem LEI 529900IRBZTADXJB6757 genannt.

Bedeutung: Das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle durch BNP Paribas kann operative Aufmerksamkeit erzeugen, da Aktionärsmehrheiten und Stimmrechtsmacht bei strategischen Entscheidungen relevanter werden. Die Schwankungen bei DWS deuten auf technische, kurzzeitige Effekte durch Sicherheitenverträge hin und weniger auf eine strategische Aufstockung. Insgesamt zeigen die Mitteilungen typische Bewegungen institutioneller Anleger in einem liquiden Aktienumfeld, ohne Hinweise auf derivative Hebel oder strukturelle Änderungen in der Aktionärsstruktur.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,86 % und einem Kurs von 31,30EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.