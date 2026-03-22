Marinomed ruft Aktionäre: Bezugsrecht-Angebot soll 2 Mio. sichern

Kernpunkte der Maßnahme: Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu 459.985 neuen Inhaber-Stammaktien um bis zu 459.985 Euro erhöht werden. Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Verhältnis 4:1 (vier alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie), der Bezugspreis wurde auf 14,00 Euro je Aktie festgesetzt. Damit würde die Zahl der Aktien um maximal 20 Prozent steigen — Aktionäre können ihre Beteiligungsquote durch Ausübung der Bezugsrechte wahren. Das öffentliche Bezugsangebot soll am 26. März 2026 beginnen und mindestens zwei Wochen laufen; maßgeblicher Record Date ist der 25. März 2026. Nicht in Anspruch genommene Aktien sollen in einer prospektfreien Rumpfplatzierung an institutionelle und ausgewählte nicht-institutionelle Investoren angeboten werden. Für die Rumpfplatzierung liegt bereits eine verbindliche Zusage eines institutionellen Investors in Höhe von 1 Mio. Euro vor.

Marinomed Biotech hat am 19. März 2026 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung angekündigt, um einen kurzfristigen Liquiditätsengpass von rund 2 Mio. Euro zu schließen. Das Management begründet den Finanzbedarf mit verzögerten Earn-out-Zahlungen aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts an Unither Pharmaceuticals. Ziel der Transaktion ist ein Bruttoemissionserlös von mindestens 2 Mio. Euro.

Die Kapitalmaßnahme erfolgt prospektfrei nach den Ausnahmeregeln der EU-Prospektverordnung; ein Informationsdokument gemäß Anhang IX wird vor Beginn des Angebots bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht hinterlegt und publiziert. Marinomed weist zudem darauf hin, dass die neuen Aktien nicht in den USA angeboten werden dürfen.

Parallel veröffentlichte das Unternehmen vorläufige, ungeprüfte Kennzahlen für 2025. Die Umsatzerlöse stiegen auf 7,7 Mio. Euro (2024: 4,7 Mio.), darunter eine Vorauszahlung von 5 Mio. Euro aus dem Carragelose-Verkauf. Sonstige betriebliche Erträge beliefen sich auf 19,5 Mio. Euro, wovon ein Restrukturierungsgewinn von 18,9 Mio. Euro einen Großteil ausmacht. Das Betriebsergebnis drehte damit auf 18,7 Mio. Euro (Vorjahr: -7,6 Mio.), der Jahresüberschuss wird vorläufig mit 15,3 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: -15,4 Mio.). Liquide Mittel lagen zum 31.12.2025 bei rund 1 Mio. Euro; das Eigenkapital bleibt negativ (-9,8 Mio.), hat sich jedoch gegenüber 2024 verbessert.

CEO Andreas Grassauer betont, man rechne 2026 mit Gewinnen durch die Vermarktung der Top-Produkte Budesolv und Tacrosolv sowie mit Zahlungen aus Partnerschaften und Lizenzen. Die Kapitalerhöhung soll den Sanierungsplan unterstützen und die Finanzierungslücke bis Mitte 2026 schließen. Die endgültigen, geprüften Jahreszahlen werden am 22. April 2026 veröffentlicht.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 14,88EUR auf Lang & Schwarz (21. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.