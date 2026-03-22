BVB dreht 0
2-Rückstand gegen HSV trotz verschossenem Elfer
- Dortmund dreht 0:2 zur 3:2 Führung im Heimspiel
- Bensebaini verwandelt zwei Elfer Silva trifft
- 81.365 Zuschauer im ausverkauften Signal Iduna Park
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen Heimsieg verwandelt. Beim 3:2 gegen den Hamburger SV trafen Ramy Bensebaini mit zwei verwandelten Elfmetern (73. und 84. Minute) und Fabio Silva (79.) für den Tabellenzweiten, Nationalspieler Felix Nmecha (45.) hatte den ersten BVB-Foulelfmeter vergeben. Für den HSV erzielten Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) die Tore vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion.
Der BVB liegt damit weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern, während der HSV wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasste. Vor dem Spiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den SC Freiburg beträgt der HSV-Vorsprung auf den Stadtrivalen sechs Zähler./dj/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 3,00 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 331,19 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,67 %/+66,67 % bedeutet.
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laut empaythekin ist es nichtmal gelb siehe bellingham tritt gegen Davis...