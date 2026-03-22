2-Rückstand gegen HSV trotz verschossenem Elfer

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 3,00 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 331,19 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +66,67 %/+66,67 % bedeutet.