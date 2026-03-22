Amundi & Bank of America melden über 5% an Scout24 – Stimmrechte in Gefahr?

Amundi S.A. meldete am 19. März 2026 mit Stichtag 13. März, dass ihr gesamter Stimmrechtsanteil an Scout24 nun 5,26 % beträgt. Dieser Wert setzt sich aus 4,92 % zurechenbaren Stimmrechten (3.619.176 Aktien) sowie 0,34 % aus Instrumenten (246.795 Stimmrechte aufgrund eines Rückübertragungsanspruchs aus Wertpapierleihe) zusammen. Die Meldung nennt eine relevante Einheit innerhalb der Gruppe, Amundi Asset Management S.A.S., mit 4,55 % ausgewiesenen Stimmrechten – die Differenz erklärt sich aus der detaillierten Zurechnung in der Meldung. Insgesamt basiert die Prozentangabe auf einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 73,500,000.

Zwei verpflichtende Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG haben innerhalb weniger Tage offenbart, dass zwei Großbanken bzw. Vermögensverwalter wirtschaftliche Interessen an Scout24 SE über die Meldeschwelle von 5 % halten – ohne dass dadurch unmittelbar Kontrollverhältnisse begründet werden.

Die Bank of America Corporation gab am 20. März 2026 (Schwellenberührung 18. März) eine wirtschaftliche Position von 5,28 % an Scout24 bekannt. Davon entfallen nur 0,25 % auf tatsächlich zurechenbare Stimmrechte (182.627 Aktien). Der weitaus größere Anteil (5,03 %) beruht auf Finanzinstrumenten: 3,33 % resultieren aus Rückforderungsansprüchen und Nutzungsrechten (insgesamt 2.446.118 Stimmrechte), weitere 1,71 % entfallen auf Swap‑Kontrakte (1.253.599 Stimmrechte) mit Laufzeiten von 25.03.2026 bis 06.05.2030. Auch hier bleibt die absolute Stimmrechtsbasis bei 73,500,000.

Bedeutung und Implikationen: Beide Meldungen sind formelle Offenlegungspflichten nach dem WpHG; sie zeigen, dass Kapitalmarktakteure wirtschaftliche Exponierungen gegenüber Scout24 halten, die über reine Direktbeteiligungen hinausgehen. Instrumente wie Swaps oder Wertpapierleihe erzeugen ökonomische Einflussgrößen, ohne stets unmittelbare Stimmrechte zu gewährleisten. Für Investoren und das Management relevant ist insbesondere, ob und wann solche Instrumente in physische Aktien umgewandelt oder Stimmrechte ausgeübt werden können – das würde die effektive Stimmrechtsverteilung verändern. Zudem sind weitere Aktualisierungen zu erwarten, sollte sich die Zusammensetzung der Instrumente oder die Höhe der zugerechneten Stimmrechte ändern.

Für die Marktbeobachtung empfiehlt sich, kommende Stimmrechtsmeldungen und mögliche Veräußerungen oder Ausübungen aufmerksam zu verfolgen, da bereits geringe Verschiebungen bei einer vergleichsweise geringen Grundgesamtheit an Stimmrechten spürbare prozentuale Effekte bei Scout24 haben können.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 64,60EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.