Kulmbacher trotzt Bierkrise: EBIT steigt, Dividende stark gekürzt

Vor diesem Hintergrund behauptete die Kulmbacher Gruppe ihre Marktposition: Das Gesamtabsatzvolumen (ohne Lohnfertigung) lag bei 3.594 Tsd. hl und ging damit nur um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3.640 Tsd. hl) zurück. Besonders die Kernbiermarken Mönchshof und Keiler sowie die regional verankerte Marke Kulmbacher verzeichneten eine überdurchschnittliche Entwicklung; bereinigt um Lohnfertigung sank der Bierabsatz lediglich um 2,4 % und damit deutlich weniger als der Branchendurchschnitt. Die Mineralwasser- und Erfrischungsmarke Bad Brambacher wuchs um 4,1 %.

Die Kulmbacher Brauerei AG hat für das Geschäftsjahr 2025 einen resilienten Jahresabschluss vorgelegt, obwohl der deutsche Getränkemarkt unter anhaltendem Druck steht. Der Gesamtbiermarkt schrumpfte mit einem Minus von rund 6,0 % auf 77,7 Mio. Hektoliter – das stärkste Absatzminus seit Beginn der Erhebungen. Nicht-alkoholische Biere hingegen legten weiter zu und überschritten erstmals einen Marktanteil von über 10 %. Der Markt für Mineralwasser und Erfrischungsgetränke wuchs moderat auf etwa 13,2 Mrd. Liter.

Finanziell präsentierte sich das Geschäft stabil: Der Umsatz fiel nur marginal um 0,1 % auf 290,6 Mio. €. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 13,2 Mio. € und lag damit im Zielkorridor. Das ausgewiesene EBIT belief sich auf 8,5 Mio. €, belastet durch zahlungsunwirksame Sondereffekte in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. €, die jedoch keinen negativen Einfluss auf den Free Cashflow hatten. Der Free Cashflow betrug 18,8 Mio. € und lag über der Prognose, nur leicht unter dem Vorjahreswert.

Hintergrund der Sondereffekte sind vor allem Wertberichtigungen auf Vermögenswerte im Einzelhandelssegment – infolge intensiven Wettbewerbs großer Handelsketten und des rückläufigen Bierkonsums – sowie Restrukturierungskosten aus Schließungen: Im IFRS-Konzernabschluss wurden nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in Höhe von 3,2 Mio. € ausgewiesen, im Einzelabschluss 5,8 Mio. €, hinzu kommen Restrukturierungskosten von rund 1,5 Mio. € für die Schließung zweier Standorte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung deshalb eine geringere Dividende von 0,60 € je Aktie (Vorjahr: 1,35 €) vor. Der handelsrechtlich ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt 2.079.860,02 €, davon sollen 2.016.000 € als Dividende ausgekehrt und der Rest in Höhe von 63.860,02 € vorgetragen werden.

Fazit: Trotz struktureller Marktprobleme zeigt Kulmbacher operative Stabilität und starke Cash-Generierung. Strategische Maßnahmen zur Kosten- und Strukturanpassung sowie die starke Markenbasis sollen die Gruppe für das herausfordernde Umfeld wappnen.

Die Kulmbacher Brauerei Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 37,80EUR auf München (20. März 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.