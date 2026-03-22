MEDICLIN-Webcast am 27. März: Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026

Hinweis: In einer zunächst um 15:15 Uhr veröffentlichten Mitteilung war irrtümlich das Jahr 2025 genannt. Eine Korrektur wurde wenige Minuten später veröffentlicht und bestätigt den richtigen Termin 27. März 2026.

Die MEDICLIN Aktiengesellschaft hat zu ihrer virtuellen Bilanzpressekonferenz 2026 eingeladen, die am Freitag, 27. März 2026, um 11:00 Uhr MEZ stattfinden wird. Der Vorstand wird in einem Webcast die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025, aktuelle unternehmensbezogene Entwicklungen sowie den Ausblick für 2026 präsentieren. Im Anschluss an die Präsentation ist eine Fragerunde vorgesehen; die Präsentation findet in deutscher Sprache statt.

Interessierte müssen sich vorab registrieren; nach Anmeldung werden die Webcast‑Zugangsdaten und die Einwahlinformationen für die telefonische Teilnahme übermittelt. Der Webcast überträgt Ton per Internetbrowser, aktive Teilnahme mit Fragen erfordert jedoch eine telefonische Einwahl. Teilnehmer werden gebeten, sich zehn Minuten vor Beginn einzuwählen. Die Aufzeichnung des Webcasts (ohne die Q&A‑Session) wird zeitnah auf der Website von MEDICLIN verfügbar gemacht.

Für Investoren und Analysten ist die Veranstaltung eine Gelegenheit, sich über die wirtschaftliche Lage einer der großen deutschen Gesundheitsdienstleister mit Fokus auf medizinische Rehabilitation zu informieren. MEDICLIN, mit dem Börsenticker MED (WKN 659510, ISIN DE0006595101), gehört zur ASKLEPIOS Gruppe und betreibt in Deutschland 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Das Unternehmen beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter und bietet ein integriertes Versorgungsspektrum vom Erstkontakt über Operation und Rehabilitation bis zur ambulanten Nachsorge. Diese Struktur positioniert MEDICLIN im Markt für Rehabilitations- und Versorgungsleistungen und macht Details zum operativen Geschäft und zur Auslastung der Einrichtungen zu relevanten Themen für Aktionäre.

Für Marktteilnehmer sind insbesondere Aussagen zu Umsatzentwicklung, Ergebnis, Bettenauslastung sowie zu Investitionen und Akquisitionsplänen von Interesse. Angesichts des demografischen Wandels und der anhaltenden Bedeutung rehabilitativer Versorgungsangebote könnten Investoren auch Informationen zu Kapazitätserweiterungen, Effizienzmaßnahmen und zur Ausweitung ambulanter Angebote erwarten. Darüber hinaus dürften Hinweise zur Kostenstruktur, zur Entgeltentwicklung im Gesundheitswesen und zu regulatorischen Rahmenbedingungen für die stationäre und ambulante Rehabilitation relevant sein. MEDICLINs Zugehörigkeit zur ASKLEPIOS Gruppe schafft zudem Rückschlüsse auf strategische Abstimmungen innerhalb des Konzerns. Die Bilanzpressekonferenz dient somit als zentrales Forum für die Kommunikation operativer Kennzahlen sowie für das Management‑Guidance gegenüber Kapitalmarktakteuren. Analysten sollten die Aufzeichnung und die ergänzenden Finanzunterlagen zeitnah prüfen sowie Managementäußerungen zu Strategie und Prognose.

Die MEDICLIN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 3,44EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.