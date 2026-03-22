Softing-Schock: Ziele 2025 verfehlt — EBIT bei -5,5 Mio.

Hauptursache für das Ergebnisgap sind signifikant geringere aktivierte Eigenleistungen sowie Verschiebungen von Umsätzen mit Schlüsselkunden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die aktivierten Eigenleistungen um 2,6 Mio. EUR reduziert — ein bilanzieller Schritt, der von Softing als Maßnahme zur Risikoreduzierung in der Bilanz bezeichnet wird. Das operative Ergebnis, das diese Sondereffekte außen vor lässt, fällt mit -0,2 Mio. EUR nahezu ausgeglichen aus, liegt jedoch deutlich unter der zuvor erwarteten Spanne von 1,0 bis 1,5 Mio. EUR. Damit zeigt sich: Das operative Geschäft ist zwar nicht tief in roten Zahlen, die Umsatzeinbußen haben aber die Rentabilität deutlich belastet.

Die Softing AG hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und bleibt hinter den vorherigen Erwartungen zurück. Der Umsatz belief sich demnach auf 84,9 Mio. EUR und lag damit unter der zuletzt kommunizierten Erwartung von bis zu 90 Mio. EUR. Noch deutlicher fällt die Abweichung beim Ergebnis aus: Das berichtete EBIT beträgt -5,5 Mio. EUR, während das Unternehmen ursprünglich ein EBIT zwischen -1,5 und -2,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte.

Trotz des Ergebnisrückschlags präsentiert sich die Kapitalstruktur stabil. Die Eigenkapitalquote hielt nahezu unverändert bei 49,8 Prozent (Vorjahr 49,5 Prozent). Die liquiden Mittel sanken im Jahresverlauf auf 6,2 Mio. EUR nach 9,3 Mio. EUR im Vorjahr. Parallel dazu hat Softing einen Schwerpunkt auf den Abbau von Fremdmitteln gelegt und in 2025 netto Darlehen in Höhe von 4,3 Mio. EUR getilgt. Darüber hinaus wurde das Eigenkapital kurzfristig durch eine Kapitalerhöhung um 3,2 Mio. EUR gestärkt.

Für Investoren sind die Zahlen ambivalent: Auf der einen Seite signalisiert die kräftige Eigenkapitalquote und die Tilgung von Schulden finanzielle Stabilität; auf der anderen Seite ist das verfehlte Umsatz- und Ergebnisziel ein Warnsignal für die operative Entwicklung, insbesondere angesichts der Verschiebungen bei Großkunden und der konservativeren Bilanzierungspraxis. Die kurzfristig verringerte Liquidität dürfte zudem die Flexibilität bei Investitionen begrenzen.

Softing kündigt an, den vollständigen Geschäftsbericht für 2025 am 27. März 2026 zu veröffentlichen. Dort sind detailliertere Angaben zu Umsatzverschiebungen, Segmententwicklung und dem Ausweis der aktivierten Eigenleistungen zu erwarten — entscheidende Informationen, um das abgelaufene Jahr und die Perspektiven des Unternehmens belastbar zu beurteilen.

Die Softing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 2,86EUR auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.