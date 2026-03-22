Finexity im Fokus: GBC empfiehlt Kaufen – Fair Value 72 €

Finexity betreibt eine integrierte Plattform zur Strukturierung, Tokenisierung, Platzierung und zum OTC-Handel digitaler Wertpapiere auf Basis Distributed Ledger Technology (DLT). Dadurch eröffnet das Unternehmen Privatanlegern und Vermögensverwaltern Zugang zu bislang institutionell dominierten Anlageklassen wie Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur und erneuerbaren Energien. GBC hebt die vorhandene Live-Plattform mit über 250 Listings sowie ein wachsendes Netzwerk von mehr als 84.000 registrierten Anlegern und sechs Handelspartnern als operative Stärken hervor. Ergänzend verfüge Finexity über ein Capital-Markets-Team, das Emittenten bei Strukturierung und Platzierung unterstützt.

Die Analysefirma GBC hat in einem Initial-Coverage-Report vom 19. März 2026 die Coverage für die Finexity AG aufgenommen und empfiehlt die Aktie mit dem Rating „Kaufen“. Als Fair Value nennt GBC 72,00 EUR je Aktie (Zielperiode: 31.12.2026). Hintergrund der positiven Einschätzung ist das Geschäftsmodell von Finexity als digitale Kapitalmarktinfrastruktur für tokenisierte Private-Markets-Investments, das nach Ansicht der Analysten erhebliches Skalierungspotenzial bietet.

Zentrale strategische Triebfeder ist die geplante Transformation von einer OTC-Plattform zu einer regulierten DLT-basierten Handels- und Abwicklungsinfrastruktur (DLT-TSS) im Rahmen des EU-DLT-Pilotregimes. Gelingt dieser Schritt, könnte Finexity nicht nur Transaktionsvolumina erhöhen, sondern auch stärker an Handels- und Abwicklungsprozessen partizipieren und wiederkehrende Erlöse sowie verbesserte Margen realisieren. Technisch ermöglicht das Modell potenziell nahezu Echtzeit-Clearing und -Settlement (T+0), was zu strukturellen Effizienzgewinnen führen würde.

Finanziell befindet sich Finexity nach GBC in einer klaren Investitions- und Skalierungsphase. Für 2026 prognostizieren die Analysten einen Umsatz von 9,62 Mio. EUR bei einem negativen EBITDA von -3,53 Mio. EUR und einem Nettoverlust von -3,75 Mio. EUR. Der operative Break-even wird im Modell für 2028 erwartet (Umsatz 24,2 Mio. EUR, EBITDA 0,21 Mio. EUR). In den Folgejahren sieht GBC starke Skaleneffekte: 2029 prognostiziertes EBITDA 7,0 Mio. EUR bei 40 Mio. EUR Umsatz, 2030 erwartetes EBITDA 22 Mio. EUR bei 80 Mio. EUR Umsatz (EBITDA-Marge rund 27,5 %).

Die Bewertung via DCF basiert auf der Annahme, dass Volumenexpansion, regulatorische Meilensteine und Plattformausbau planmäßig umgesetzt werden. Wesentliche Risiken bleiben die Execution-Risiken beim regulatorischen Übergang, die hohe Fixkostenbasis während der Skalierung sowie die Unsicherheit beim erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Effecta (90,10 % noch vorbehaltlich). GBC weist zudem auf mögliche Interessenkonflikte hin. Insgesamt sieht die Studie erhebliches Aufwertungspotenzial, sofern die strategische Roadmap aufgeht.

Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 45,40EUR auf Lang & Schwarz (21. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.