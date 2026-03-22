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    Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Wahllokale geöffnet, Abstimmung von 8 bis 18 Uhr
    • CDU leicht vorn, Schweitzer beliebter als Schnieder
    • Ampel unwahrscheinlich, große Koalition als Option
    Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAINZ (dpa-AFX) - In Rheinland-Pfalz haben die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Seit 8.00 Uhr können die Menschen ihre Stimmen abgeben. Knapp drei Millionen Bürger und Bürgerinnen ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

    Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags in Mainz und damit auch indirekt darüber, ob Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im Amt bestätigt wird. Der Nachfolger von Malu Dreyer (auch SPD) stellt sich zum ersten Mal dem Votum der Wähler. Sein Herausforderer Gordon Schnieder will die CDU nach 35 Jahren wieder in die Staatskanzlei führen.

    CDU liegt in Umfragen leicht vorn

    Eine Fortsetzung der Ampel-Regierung ist unwahrscheinlich. Die FDP wird voraussichtlich nicht mehr den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Am wahrscheinlichsten ist eine große Koalition. Wer diese anführen könnte, ist aber offen.

    Die CDU liegt in den Umfragen leicht vor der SPD. In der letzten Umfrage des ZDF-"Politbarometers" kommt die CDU auf 29 Prozent. Das sind zwei Punkte mehr als die regierenden Sozialdemokraten. SPD-Mann Schweitzer ist jedoch deutlich beliebter als Christdemokrat Schnieder.

    Die AfD könnte ihr stärkstes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland einfahren. Die Grünen werden sich voraussichtlich behaupten. Die Freien Wähler kämpfen - wie die FDP - um den Wiedereinzug in den Landtag. Die Linke hat Chancen, es erstmals zu schaffen./irs/DP/nas






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