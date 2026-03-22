    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Risse in den Grundfesten

    1281 Aufrufe 1281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silberpreis stürzt ab: Droht Silber jetzt das große Preisbeben?

    Der Silberpreis bricht am Freitag ein. Der Rücksetzer unter die 70 US-Dollar ist für Silber ein herber Rückschlag. Die nächsten Schockwellen kündigen sich bereits an. Doch es gibt auch etwas Positives. 

    Für Sie zusammengefasst
    Risse in den Grundfesten - Silberpreis stürzt ab: Droht Silber jetzt das große Preisbeben?
    Foto: adobe.stock.com

    Silberpreis aktuell – Jetzt geht es ins Stahlbad

    Am Freitag brach der Silberpreis heftig ein. Der Wochenschluss unterhalb von 70 US-Dollar hat das Edelmetall mächtig in die Bredouille gebracht. Weitere Schockwellen – insbesondere gleich zu Wochenbeginn – sind nicht auszuschließen. Für Silber geht es nun ins Stahlbad. Geht die Silberrallye gestärkt aus dieser ultimativen Belastungsprobe hervor oder war es das für sie? 

    Doch Silber geht nicht allein ins Stahlbad, um beim sprachlichen Bild zu bleiben. Der Goldpreis ist in den Preisbereich 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar eingedrungen. Auf Gold wartet daher ein ähnlicher Belastungstest und auch der Kupferpreis musste zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen, als es für ihn unter die 5,50 US-Dollar ging. Somit ist auch Kupfer einem starken Preisbeben näher gekommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    19.136,04€
    Basispreis
    31,01
    Ask
    × 7,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.422,39€
    Basispreis
    32,28
    Ask
    × 6,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gold und Silber - Risse in den Grundfesten

    Ein schwacher US-Dollar, Anleiherenditen auf einem niedrigen bis moderaten Niveau und die Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Fed bildeten unter anderem die Grundfesten der imposanten Rallye im Edelmetallsektor. Doch in den Grundfesten offenbaren sich nun Risse – die Folgen sind aktuell in der Preisentwicklung von Gold und Silber abzulesen. 

    Der Iran-Krieg hat den US-Dollar „wiederbelebt“. Der Greenback hatte zuvor massiv an Bedeutung verloren, erlebt nun als Ergebnis des Iran-Kriegs eine kleine Renaissance. Nicht wenige Experten und Analysten erwarten jedoch, dass die Stärke des US-Dollar ein abruptes Ende findet, sobald der Krieg im Nahen und Mittleren Osten beendet wird. Die hohen Ölpreise haben die Fed in die Bredouille gebracht. Zinssenkungen werden angesichts der Inflationssorgen wohl noch etwas länger auf sich warten lassen. Dabei machen sich gleichzeitig Rezessionsängste breit. Silber, das zur Hälfte aus der Industrie nachgefragt wird, ist hier besonders anfällig. 

    Der heftige Abverkauf, der am Freitag bei Gold und vor allem Silber zu beobachten war, dürfte maßgeblich auf die jüngsten Entwicklungen am Anleihemarkt zurückzuführen sein. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen allein am Freitag um 10 Basispunkte zu. Die seit Ende Februar zu beobachtende Trendwende nimmt Fahrt auf. Damals notierten die Renditen noch bei unter 4 Prozent. Mittlerweile liegen sie bei 4,38 Prozent. Ein weiterer Anstieg auf 4,6 Prozent ist nicht auszuschließen. Sollte es hierzu kommen, würde der Druck auf den Silberpreis deutlich zunehmen. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Silberpreis Prognose - Droht Silber jetzt das große Preisbeben?

    Nach dem Verlust der 70 US-Dollar muss mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 54,5 US-Dollar gerechnet werden. Hier liegt eine ehemalige Doppeltop-Formation, die aus charttechnischer Sicht eine gewisse Belastbarkeit und somit Unterstützung verspricht. Vor dem Hintergrund der fragilen Konstellation ist auch ein zügiger Abverkauf nicht auszuschließen. 

    Die Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens lässt weiter auf sich warten. Eine zeitliche Ausdehnung des Prozesses sowie ein Anlaufen der 54,5 US-Dollar muss einkalkuliert werden. Der aktuellen Situation ist jedoch auch etwas Positives abzugewinnen. Der überbordende Optimismus ist aus dem Silbermarkt gewichen. Stattdessen macht sich Pessimismus breit. Ausgeprägter Pessimismus bildet nicht selten die Grundlage für einen Boden bzw. für eine Trendwende. Weitere schwache Tage könnten die Stimmung noch einmal nachhaltig eintrüben und so den Boden für ein Comeback des Silberpreises bereiten. 

    Fazit – Mit Ruhe und Übersicht 

    Anleger und Investoren setzen aktuell auf Liquidität. Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100 verlieren auf breiter Front. Bei den Edelmetallen wird Kasse gemacht. Darunter leidet insbesondere Silber zumindest temporär, liefen doch während der Rallye enorme Gewinne auf. Enorme Gewinne verzeichneten auch die Aktien der Silberproduzenten. Von diesen Gewinnen mussten Pan American Silver, Hecla Mining & Co. bereits einen beachtlichen Teil abgeben. Auch in puncto Produzentenaktien gilt: Sollte es zu Übertreibungen auf der Unterseite kommen, könnte das in ausgesuchten Werten Chancen eröffnen. Die letzte Berichtssaison hat noch einmal die fundamentale Stärke der Gold-Silberproduzenten eindrucksvoll unterstrichen. Das wird in dieser turbulenten Phase gern einmal ausgeblendet.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Risse in den Grundfesten Silberpreis stürzt ab: Droht Silber jetzt das große Preisbeben? Der Silberpreis bricht am Freitag ein. Der Rücksetzer unter die 70 US-Dollar ist für Silber ein herber Rückschlag. Die nächsten Schockwellen kündigen sich bereits an. Doch es gibt auch etwas Positives. 
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     