Silberpreis stürzt ab: Droht Silber jetzt das große Preisbeben?

Doch Silber geht nicht allein ins Stahlbad, um beim sprachlichen Bild zu bleiben. Der Goldpreis ist in den Preisbereich 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar eingedrungen. Auf Gold wartet daher ein ähnlicher Belastungstest und auch der Kupferpreis musste zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen, als es für ihn unter die 5,50 US-Dollar ging. Somit ist auch Kupfer einem starken Preisbeben näher gekommen.

Am Freitag brach der Silberpreis heftig ein. Der Wochenschluss unterhalb von 70 US-Dollar hat das Edelmetall mächtig in die Bredouille gebracht. Weitere Schockwellen – insbesondere gleich zu Wochenbeginn – sind nicht auszuschließen. Für Silber geht es nun ins Stahlbad. Geht die Silberrallye gestärkt aus dieser ultimativen Belastungsprobe hervor oder war es das für sie?

Gold und Silber - Risse in den Grundfesten

Ein schwacher US-Dollar, Anleiherenditen auf einem niedrigen bis moderaten Niveau und die Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Fed bildeten unter anderem die Grundfesten der imposanten Rallye im Edelmetallsektor. Doch in den Grundfesten offenbaren sich nun Risse – die Folgen sind aktuell in der Preisentwicklung von Gold und Silber abzulesen.

Der Iran-Krieg hat den US-Dollar „wiederbelebt“. Der Greenback hatte zuvor massiv an Bedeutung verloren, erlebt nun als Ergebnis des Iran-Kriegs eine kleine Renaissance. Nicht wenige Experten und Analysten erwarten jedoch, dass die Stärke des US-Dollar ein abruptes Ende findet, sobald der Krieg im Nahen und Mittleren Osten beendet wird. Die hohen Ölpreise haben die Fed in die Bredouille gebracht. Zinssenkungen werden angesichts der Inflationssorgen wohl noch etwas länger auf sich warten lassen. Dabei machen sich gleichzeitig Rezessionsängste breit. Silber, das zur Hälfte aus der Industrie nachgefragt wird, ist hier besonders anfällig.

Der heftige Abverkauf, der am Freitag bei Gold und vor allem Silber zu beobachten war, dürfte maßgeblich auf die jüngsten Entwicklungen am Anleihemarkt zurückzuführen sein. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen allein am Freitag um 10 Basispunkte zu. Die seit Ende Februar zu beobachtende Trendwende nimmt Fahrt auf. Damals notierten die Renditen noch bei unter 4 Prozent. Mittlerweile liegen sie bei 4,38 Prozent. Ein weiterer Anstieg auf 4,6 Prozent ist nicht auszuschließen. Sollte es hierzu kommen, würde der Druck auf den Silberpreis deutlich zunehmen.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Silberpreis Prognose - Droht Silber jetzt das große Preisbeben?

Nach dem Verlust der 70 US-Dollar muss mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 54,5 US-Dollar gerechnet werden. Hier liegt eine ehemalige Doppeltop-Formation, die aus charttechnischer Sicht eine gewisse Belastbarkeit und somit Unterstützung verspricht. Vor dem Hintergrund der fragilen Konstellation ist auch ein zügiger Abverkauf nicht auszuschließen.

Die Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens lässt weiter auf sich warten. Eine zeitliche Ausdehnung des Prozesses sowie ein Anlaufen der 54,5 US-Dollar muss einkalkuliert werden. Der aktuellen Situation ist jedoch auch etwas Positives abzugewinnen. Der überbordende Optimismus ist aus dem Silbermarkt gewichen. Stattdessen macht sich Pessimismus breit. Ausgeprägter Pessimismus bildet nicht selten die Grundlage für einen Boden bzw. für eine Trendwende. Weitere schwache Tage könnten die Stimmung noch einmal nachhaltig eintrüben und so den Boden für ein Comeback des Silberpreises bereiten.

Fazit – Mit Ruhe und Übersicht

Anleger und Investoren setzen aktuell auf Liquidität. Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100 verlieren auf breiter Front. Bei den Edelmetallen wird Kasse gemacht. Darunter leidet insbesondere Silber zumindest temporär, liefen doch während der Rallye enorme Gewinne auf. Enorme Gewinne verzeichneten auch die Aktien der Silberproduzenten. Von diesen Gewinnen mussten Pan American Silver, Hecla Mining & Co. bereits einen beachtlichen Teil abgeben. Auch in puncto Produzentenaktien gilt: Sollte es zu Übertreibungen auf der Unterseite kommen, könnte das in ausgesuchten Werten Chancen eröffnen. Die letzte Berichtssaison hat noch einmal die fundamentale Stärke der Gold-Silberproduzenten eindrucksvoll unterstrichen. Das wird in dieser turbulenten Phase gern einmal ausgeblendet.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.