    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl

    Wirtschaft

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    DIHK verlangt spürbare Reformen bis zum Sommer

    Wirtschaft - DIHK verlangt spürbare Reformen bis zum Sommer
    Foto: Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der schlechten Wirtschaftslage fordert die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Bundesregierung auf, bis zum Sommer tiefgreifende Reformen auf den Weg zu bringen.

    "Die Stimmung in vielen deutschen Unternehmen ist derzeit so schlecht, wie ich es noch nie erlebt habe", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov der "Bild" (Montagsausgabe). "Der Standort ist zu teuer, zu langsam und zu kompliziert. Die Bundesregierung muss deshalb das Zeitfenster bis zum Sommer für spürbare Reformen in allen Bereichen nutzen."

    Konkret verlangt Melnikov, die Energiesteuern für Diesel, Benzin, Gas und Heizöl noch vor Ostern vorübergehend auf das EU-Mindestniveau zu senken. "Das würde Benzin unterm Strich um rund 35 Cent und Diesel um knapp 17 Cent pro Liter entlasten. Zugleich muss die Stromsteuer jetzt für alle dauerhaft auf das EU-Mindestniveau gesenkt werden", sagte Melnikov.

    Die DIHK-Hauptgeschäftsführerin verlangt außerdem, die Arbeitskosten müssten rasch gesenkt "und alle Blockaden durch Bürokratie müssen konsequent beseitigt werden". Wenn Berlin und Brüssel jetzt alles aussetzen und streichen, was die wirtschaftliche Entwicklung behindere, koste das nichts - im Gegenteil: "Es spart Unternehmen und Staat erhebliche Summen. Gelingt dieser Befreiungsschlag, kann Deutschland wirtschaftlich wieder erfolgreich sein. Bleibt die Politik aber weiter im Leerlauf, wird die Zukunft unseres Standorts sehr, sehr schwierig."




    Verfasst von Redaktion dts
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft DIHK verlangt spürbare Reformen bis zum Sommer Angesichts der schlechten Wirtschaftslage fordert die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Bundesregierung auf, bis zum Sommer tiefgreifende Reformen auf den Weg zu bringen."Die Stimmung in vielen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     