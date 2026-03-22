Einkommen mit Aktien
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Mit einer Dividendenrendite von +8,32 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Odfjell Drilling ist ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen mit starker Präsenz in der Nordsee. Es konkurriert mit Unternehmen wie Transocean und Seadrill und zeichnet sich durch innovative Technologien und hohe Sicherheitsstandards aus.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Odfjell Drilling nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Odfjell Drilling gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,32 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+63,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,74 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Odfjell Drilling investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +84,40 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Odfjell Drilling verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,32 %.
Mit +8,32 % Dividendenrendite bietet Odfjell Drilling ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +63,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Odfjell Drilling für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,32 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,74.
Odfjell Drilling weißt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,32 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Odfjell Drilling Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.03.2026
Die Odfjell Drilling Aktie ist bisher um -6,04 % auf 8,7100€ gefallen. Das sind -0,5600 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +8,32 %, eine Investition von etwa 72.116€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,928685
|+37,11 %
|+8,32 %
|2025
|0,677338
|+200,07 %
|+9,38 %
|2024
|0,225725
|+75,71 %
|+5,00 %
|2023
|0,128468
|0,00 %
|+3,58 %
Warum Odfjell Drilling für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +8,32 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +63,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,74
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Odfjell Drilling Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,11 %
|1 Monat
|-0,76 %
|3 Monate
|+26,39 %
|1 Jahr
|+72,02 %
Informationen zur Odfjell Drilling Aktie
Es gibt 237 Mio. Odfjell Drilling Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd. € wert.
Odfjell Drilling Aktie jetzt kaufen?
Ob die Odfjell Drilling Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Odfjell Drilling Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.