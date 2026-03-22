Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Odfjell Drilling ist ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdienstleistungen mit starker Präsenz in der Nordsee. Es konkurriert mit Unternehmen wie Transocean und Seadrill und zeichnet sich durch innovative Technologien und hohe Sicherheitsstandards aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Odfjell Drilling nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Odfjell Drilling gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,32 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +63,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,74 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Odfjell Drilling investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +84,40 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Odfjell Drilling verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,32 %.

Mit +8,32 % Dividendenrendite bietet Odfjell Drilling ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +63,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Odfjell Drilling für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,32 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,74.

Odfjell Drilling weißt eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,32 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.